Liderii europeni îl asigură pe Zelenski de sprijin total și resping concesiile propuse în planul americano-rus
Principalii parteneri europeni ai Ucrainei au discutat vineri cu președintele Volodimir Zelenski și au convenit să respingă elementele centrale ale planului americano-rus de încetare a conflictului, document care ar implica concesii majore din partea Kievului.
Liderii europeni îl asigură pe Zelenski de sprijin total și resping concesiile propuse în planul americano-rus
După prezentarea propunerilor formulate de Washington, ce presupun cedări teritoriale și limitări ale capacității militare ucrainene, Friedrich Merz, Emmanuel Macron și Keir Starmer au transmis că apreciază „eforturile americane”, dar l-au asigurat pe Zelenski de „sprijinul lor total și neclintit pe calea către o pace durabilă și justă”.
Potrivit guvernului german, Merz, Macron și Starmer au subliniat în discuția telefonică de vineri că armata ucraineană trebuie să își păstreze capacitatea de a apăra suveranitatea țării, iar actuala linie de contact ar trebui să constituie baza oricăror negocieri viitoare.
Liderii europeni au reafirmat că obiectivul lor rămâne obținerea unei „păci durabile și juste” și protejarea „intereselor vitale ale Europei și Ucrainei”, conform declarației de la Berlin.
Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a amintit și poziția constantă a statelor europene: orice eventual acord teritorial cu Rusia trebuie discutat și acceptat de Kiev.
Executivul german consideră că linia frontului din prezent trebuie să fie „punctul de plecare” pentru negocieri și că Ucraina trebuie să rămână „capabilă să se apere singură”.
Aceste puncte diferă semnificativ de planul american, care include concesii teritoriale către Moscova și reducerea efectivelor armatei ucrainene, notează News.ro.