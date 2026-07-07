Astăzi se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026. Emoții mari pentru peste 130.000 de candidați

Emoții pentru zeci de mii de absolvenți de liceu. Rezultatele din prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate astăzi, până la ora 12:00. După afișarea notelor, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor avea posibilitatea de a depune contestații, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.
Ministerul Educației și Cercetării va publica astăzi, până la ora 12:00, rezultatele obținute de candidați la prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2026.
Rezultatele vor fi comunicate în mod anonimizat, prin intermediul codurilor individuale atribuite fiecărui candidat, care înlocuiesc numele și prenumele, pentru protejarea datelor personale.
Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor
După afișarea rezultatelor, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor proprii, în conformitate cu procedura stabilită de Comisia Națională de Bacalaureat.
Autoritățile precizează că depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea lucrării. În același timp, simpla vizualizare a lucrării nu obligă elevul să formuleze o contestație.
De asemenea, vizualizarea lucrărilor are exclusiv un caracter informativ și nu presupune recorectarea acestora.
În cazul candidaților minori, vizualizarea lucrărilor se poate face doar în prezența unui părinte sau a reprezentantului legal.
Când se afișează rezultatele finale
După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat vor fi publicate în data de 13 iulie.
Și această etapă se va desfășura în sistem anonimizat, folosindu-se aceleași coduri individuale atribuite candidaților.
Pentru a promova examenul de Bacalaureat, absolvenții trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții:
să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
să participe la toate probele scrise;
să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă;
să aibă o medie de cel puțin 6 la probele scrise.
Nerespectarea uneia dintre aceste condiții conduce la nepromovarea examenului.
Aproape 131.000 de candidați înscriși la sesiunea de vară
La prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2026 s-au înscris aproape 131.000 de candidați. Dintre aceștia, aproximativ 116.000 provin din promoția curentă, iar circa 15.000 sunt absolvenți din seriile anterioare care încearcă să promoveze examenul.
Totodată, candidații eliminați din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă pierd dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.