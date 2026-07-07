Greșeala uriașă pe care o fac mulți înainte să plece de acasă. Poate provoca un incendiu devastator

Publicat 7 iul. 2026, 08:39 Sursă realitatea.net

Lăsarea uscătorului de rufe sau a mașinii de spălat să funcționeze în lipsa proprietarilor este un risc pe care experții recomandă să îl evitați. Un incendiu se poate declanșa în doar câteva minute, iar lipsa unei intervenții rapide poate transforma un incident minor într-o tragedie.

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