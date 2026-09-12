Părinții cer schimbarea regulilor: Fără telefoane confiscate abuziv și consiliere forțată

Federația Națională a Părinților solicită Ministerului Educației modificarea noilor prevederi din Statutul Elevului.
Federația Națională a Părinților (FNAP) a reacționat ferm față de noile propuneri din proiectul legislativ care vizează regulile din unitățile de învățământ preuniversitar.
Reprezentanții părinților atrag atenția că măsurile privind gestionarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, precum și procedura de consiliere psihologică a elevilor trebuie reglementate mult mai clar, pentru a evita eventualele abuzuri din partea conducerii școlilor.
Drepturile elevilor și implicarea părinților
În ceea ce privește utilizarea telefoanelor mobile, părinții sunt de acord cu interzicerea acestora în timpul orelor, dar se opun categoric confiscării și reținerii dispozitivelor de către cadrele didactice pe termen lung, considerând că acest lucru încalcă dreptul la proprietate. FNAP sugerează ca telefoanele să fie depozitate în spații sigure și returnate la finalul cursurilor.
De asemenea, referitor la consilierea psihologică a elevilor cu abateri disciplinare, federația subliniază că aceasta nu poate fi impusă fără acordul prealabil și explicit al familiei.
Părinții cer ca ministerul să elaboreze norme metodologice transparente, prin care familia să devină un partener activ în procesul decizional. Orice evaluare sau intervenție psihologică trebuie să respecte confidențialitatea și să pună pe primul loc interesul superior al copilului.