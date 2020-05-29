Patru elevi aflați în stagiul de practică la Jandarmeria Sălaj au depus jurământul militar

Pentru cei zece elevi ai Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi ''Petru Rareș'' Fălticeni, aflați în stagiu de practică în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Sălaj, au depus astăzi jurământul militar . Și asta într-un cadru mai puțin festiv, din cauza situației de pandemie. Totuși perioada mai dificilă pe care o traversăm, nu a diminuat intensitatea emoției celor care, într-un singur glas, au strigat: "Jur credință patriei mele, România. Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții. Jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare. Așa să-mi ajute Dumnezeu!''. În încheiere, după depunerea jurământului, inspectorul șef al IJJ Sălaj, colonelul Vasile-Adrian Cigăran , a rostit următoarele cuvinte: ''Ostași, de azi înainte, prin voia voastră și ocrotirea lui Dumnezeu, v-ați legat pe viață de țară! Fiți demni de acest legământ! Dumnezeu să vă ajute!''. Pe această calereprezentanții IJJ Sălaj le-a urat mult succes în viață și în cariera militară și felicitări.