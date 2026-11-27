Salvamont România a emis recomandări pentru turiștii care vor petrece minivacanța de 1 Decembrie la munte, insistând pe necesitatea atenției sporite în zonele alpine și a verificării echipamentelor de iarnă.
Stratul consistent de zăpadă depus în ultimele zile în zona montană impune prudență suplimentară celor care aleg să urce pe trasee sau să practice sporturi de iarnă, potrivit președintelui Salvamont România, Sabin Cornoiu.
Acumulările mari de zăpadă generate de vânt pot duce la formarea avalanșelor pe anumite versanți. De asemenea, vânturile puternice amplifică senzația de frig, corelată cu temperaturile scăzute anunțate pentru perioada respectivă.
În ceea ce privește sporturile de iarnă, există posibilitatea ca unele pârtii de schi și de săniuș să fie deschise în weekendul de 1 Decembrie. Schiorilor li se recomandă verificarea legăturilor pentru a se asigura că sunt reglate corect în funcție de greutatea actuală, precum și ascuțirea canturilor.
Fluctuațiile de temperaturi pot genera porțiuni de gheață pe pârtii, chiar dacă zăpada este proaspătă. Pentru cei care aleg săniușul, salvamontiștii recomandă utilizarea exclusiv a pârtiilor amenajate și a sâniilor special concepute pentru agrement.
Persoanele care se deplasează doar pentru aer curat trebuie să poarte încălțăminte adecvată, cu talpă antiderapantă, pentru a evita alunecarea pe porțiunile acoperite cu strat subțire de zăpadă sau gheață.
Echipele Salvamont din toată țara vor suplimenta numărul de salvatori montani în această minivacanță, indiferent de deschiderea pârtiilor. Dimensionarea efectivelor se face ținând cont de afluxul de turiști care se vor îndrepta către zonele cu zăpadă.