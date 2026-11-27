Publicat 27 nov. 2026, 12:44 Sursă agerpres

Salvamont România a emis recomandări pentru turiștii care vor petrece minivacanța de 1 Decembrie la munte, insistând pe necesitatea atenției sporite în zonele alpine și a verificării echipamentelor de iarnă.

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