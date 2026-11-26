Organizația Salvați Copiii România a extins programul de educație socioemoțională „Să fim prieteni – Fără bullying” la încă 360 de grădinițe din 33 de județe, în anul școlar 2026-2027.
Extinderea face ca numărul total de unități de învățământ preșcolar implicate în proiect din 2023 până în prezent să ajungă la 900. Inițiativa este realizată cu sprijinul Fundației OMV Petrom.
În noile grădinițe, peste 2.000 de cadre didactice au fost pregătite pentru a aplica metode de prevenire a comportamentelor agresive. Peste 39.000 de copii participă la activități practice, jocuri și povești menite să le dezvolte capacitatea de a gestiona emoțiile și de a reacționa corect când un coleg este exclus din grup.
De-a lungul celor patru ani de funcționare, programul a ajuns la peste 100.000 de preșcolari și familiile acestora.
Rezultatele observate în grupe
O analiză realizată în cadrul proiectului, bazată pe 7.500 de răspunsuri ale părinților și aproape 950 de răspunsuri ale specialiștilor, indică îmbunătățiri ale comportamentului copiilor în anul școlar 2025-2026.
Cele mai semnificative progrese raportate de părinți s-au înregistrat la gestionarea emoțiilor, cu o creștere de 9,7 puncte procentuale, și la disponibilitatea copiilor de a ajuta colegii aflați în dificultate, cu 6,2 puncte procentuale. Copiii au progresat și în capacitatea de a împărți obiectele, de a negocia și de a-și aștepta rândul.
La finalul anului școlar, 99% dintre părinți au declarat că propriul copil are cel puțin un prieten în grupă.
Semnele bullyingului la preșcolari
Potrivit Salvați Copiii, izolarea și excluderea din jocuri sunt cele mai frecvente forme de bullying observate de educatoare. Studiile arată că 85% dintre cadrele didactice din învățământul preșcolar au întâlnit astfel de comportamente.
Preșcolarii vorbesc rar despre problemele din relațiile cu ceilalți, iar semnele apar adesea în schimbarea comportamentului. Un copil exclus repetat din jocuri poate deveni tăcut, se poate retrage din activitățile de grup, poate avea izbucniri de furie sau se poate plânge de dureri fără cauză aparentă. În unele cazuri, refuzul de a mai merge la grădiniță este un indicator clar.
Programul se axează pe patru valori: toleranță, respect, grijă și curaj. Educatoarele primesc materiale didactice și participă la cursuri și sesiuni de mentorat, iar părinții sunt încurajați să continue activitățile acasă.
Resursele educaționale sunt disponibile gratuit pentru familiile și cadrele didactice din grădinițele care nu fac parte din program. Pe platforma safimprieteni.ro se pot găsi peste 120 de activități pentru educatoare și 100 de idei pentru părinți, unele dintre ele putând fi realizate în doar 5-10 minute.