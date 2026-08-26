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Sindicatele din Educație despre indemnizația de senioritate: „Sună a indemnizație de senilitate!”

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Scris deIulian Budusan
Publicat26 aug. 2026, 12:10
Actualizat26 aug. 2026, 12:12
SursăRealitatea.Net

Modificările propuse de Guvernul interimar la noua Lege a Salarizării Unice au stârnit un val puternic de indignare în rândul cadrelor didactice. Cele trei mari federații reprezentative — FSLI, FSE „Spiru Haret” și FNS „Alma Mater” — resping categoric forma actuală a proiectului, catalogând propunerile executive drept umilitoare pentru personalul din învățământul preuniversitar și superior.

Propunerea Guvernului: Indemnizație de senioritate în loc de coeficienți

Principala nemulțumire a profesorilor se leagă de ignorarea solicitărilor privind creșterea salariilor de bază prin coeficienți de ierarhizare corecți. În schimb, proiectul introduce o măsură considerată compensatorie și discriminatorie. Indemnizația de senioritate didactică (Art. 18). Începând cu 1 septembrie 2027, personalul didactic cu peste 30 de ani vechime în învățământ urmează să primească un spor de 15% din valoarea de referință.

Reacția dascălilor. Profesorii critică dur această măsură, numind-o ironic o „indemnizație de senilitate” și acuză autoritățile că ignoră complet debutanții și cadrele didactice cu vechime medie.

Schimbări în învățământul superior: Salarii diferențiate la decizia CA

Proiectul modifică și modul de salarizare din universități (Art. 19), trecând la un sistem cu marjă flexibilă de salarizare:

  • Sistem de limite minime și maxime: Grila din lege va stabili doar nivelul minim de salarizare pentru cadrele didactice universitare.

  • Decizia la nivel de universitate: Salariul maxim va fi acordat prin majorarea minimului în funcție de specificul și calitatea activității, dar exclusiv în limita bugetului aprobat.

  • Criterii anuale: Încadrarea între aceste limite se va face de către Consiliul de Administrație al fiecărei instituții de învățământ superior.

Sindicatele acuză desconsiderarea sistemului de educație

Liderii sindicali susțin că anexa privitoare la învățământ nu include amendamentele argumentate de federații și că soluțiile oferite de Guvernul interimar adâncesc lipsa de respect față de profesori, lăsând deschisă posibilitatea unor acțiuni de protest de amploare.

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