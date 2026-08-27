Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a crescut la 3,25% în iulie

Publicat 27 aug. 2026, 13:36 Sursă realitatea.net

Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a crescut cu 0,05 puncte procentuale în iulie faţă de luna precedentă, până la 3,25%, iar numărul total al şomerilor a ajuns la 259.889 de persoane, a anunţat, joi, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

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