SNPC devine principalul sindicat din Poșta Română, după ce instanța i-a confirmat reprezentativitatea

Publicat 27 aug. 2026, 10:21 Actualizat 27 aug. 2026, 10:23

Raportul de forțe sindicale din Compania Națională Poșta Română se schimbă, după ce Sindicatul Național Poștă Curierat (SNPC) a obținut confirmarea definitivă a statutului de organizație reprezentativă la nivelul companiei.

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