Sorana Cîrstea ratează Beijingul, dar are un nou obiectiv. „Ar trebui să ne vedem cu toții la Wuhan”

Jucătoarea în vârstă de 36 de ani le-a transmis fanilor că speră să fie din nou pe teren în China.
Sorana Cîrstea a anunțat că nu va participa la turneul de la Beijing, după accidentarea la gambă suferită în perioada US Open, însă românca vizează revenirea la competiția de la Wuhan, programată în perioada 12-18 octombrie 2026.
Cîrstea mai are nevoie de timp pentru recuperare
Problemele medicale au apărut în perioada turneului de la US Open, unde Sorana Cîrstea a reușit să ajungă până în optimile de finală. Românca a fost eliminată de Jessica Pegula, scor 3-6, 4-6, pe 7 septembrie.
Ulterior, accidentarea la gambă a determinat-o să renunțe la participarea la turneul de la Singapore, iar acum a confirmat că nu va putea evolua nici la Beijing.
Cîrstea a explicat situația printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.
„Din nefericire, gamba are nevoie de ceva mai mult timp, astfel că nu voi putea fi prezentă la Beijing. Dar ar trebui să ne vedem cu toții la Wuhan”, a transmis jucătoarea.
Revenirea este programată pentru luna octombrie
Turneul de la Wuhan este programat între 12 și 18 octombrie, iar Cîrstea speră ca recuperarea să îi permită să revină în circuit la această competiție.
În lipsa meciurilor din ultima perioadă, românca a coborât în clasamentul WTA de pe locul 15 pe poziția a 16-a. Locul 15 reprezintă însă cea mai bună clasare a sa din acest sezon.
2026, un sezon important pentru Cîrstea
Accidentarea vine într-un moment important al sezonului pentru Sorana Cîrstea. Românca a avut rezultate bune în 2026, iar antrenorul său, Adrian Cruciat, a povestit recent că jucătoarea considera că poate avea cel mai bun sezon al carierei.
Cîrstea a anunțat că intenționează să se retragă din tenisul profesionist la finalul acestui sezon. În acest context, revenirea la Wuhan ar putea reprezenta una dintre ultimele sale apariții în circuit.
Pentru moment, participarea la turneul din China depinde de evoluția recuperării după accidentarea la gambă.