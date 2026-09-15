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Un interlop din Iași a fost găsit împușcat în cap într-o pădure

Viorel Oarză

Viorel Oarză

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 15 sept. 2026, 15:56

scrie un rezumat, cu diacritice, din articolul de mai jos: https://adevarul.ro/stiri-interne/evenimente/un-interlop-cunoscut-din-iasi-gasit-impuscat-in-2557697.html Rezumatul sa aiba următoare forma: - titlu în stil jurnalistic - subtitlu - lead de 140 - 160 de caractere rezumat scurt al textului - text de aproximativ 150 - 200 de cuvinte cu un intertitlu 3 cuvinte cheie fără diacritice scrise unul sub altul 2 tag-uri fără diacritice scrise unul sub altul, fără #

Un cunoscut interlop din Iași, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost găsit împușcat în cap într-o pădure din Holboca. Poliția cercetează circumstanțele incidentului, iar starea victimei este gravă.

Viorel Marian Oarză, cunoscut interlop ieșean, a fost descoperit marți, 15 septembrie 2026, într-o pădure din Holboca, cu o plagă împușcată cranio-cerebrală, potrivit ziaruldeinteres.ro.

Incidentul a avut loc în pădurea Cananău. Un echipaj medical a intervenit de urgență, iar polițiștii fac cercetări la fața locului. Deocamdată nu se știe dacă bărbatul a fost atacat de altcineva sau dacă arma a fost folosită de el însuși.

Fost boxer și lider al unei grupări mafiote

Oarză a fost boxer profesionist și a condus în Italia gruparea „Brigada”, descrisă de autorități drept o structură de tip mafiot formată din români. A fost poreclit „Il Padrino” și implicat în extorcări, trafic de droguri și proxenetism. După întoarcerea în România, a apărut în mai multe dosare. În 2024 a fost condamnat definitiv pentru agresiune asupra unui juriu de box, iar într-un alt caz a fost achitat.

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