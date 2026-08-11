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Unitatea a doua a centralei de la Cernavodă ar putea fi oprită controlat pe 13 august

Centrala de la Cernavodă

Centrala de la Cernavodă

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 14:21
Sursărealitatea.net

Nuclearelectrica monitorizează permanent parametrii de operare și va transmite o decizie oficială dacă oprirea reactorului devine iminentă.

Unitatea a doua a centralei de la Cernavodă ar urma să fie oprită controlat în dimineața zilei de 13 august, pe fondul scăderii accentuate a nivelului Dunării, anunță Nuclearelectrica.

Compania monitorizează permanent parametrii de operare și va transmite o decizie oficială dacă oprirea reactorului devine iminentă.

Un anunț în acest sens au făcut marți și reprezentanții Administrației Apele Române, după ce nivelul Dunării a coborât sub pragul critic de siguranță, care, potrivit procedurilor, impune oprirea unității nucleare.

Directorul general adjunct, Sorin Rîndașu, a precizat că debitul fluviului la intrarea în țară a ajuns la doar 1.370 de metri cubi pe secundă, iar prognoza este nefavorabilă.

Sorin Rîdaşu: La Cernavodă a fost atins, din nefericire, pragul de minus 230. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. Nivelele pe zonă au scăzut cu încă șase centimetri în ultimele ore. Practic, nu există aport din amonte. Din datele pe care le am de la Porţile de Fier 1 și 2, deja se uzinează sub 1.400 de metri cubi pe secundă, deci vorbim de 1.370, în condițiile în care fiecare metru cub pe secundă, în momentul de față, contează.

În prezent, continuă lucrările de dragaj pe brațul Bala al Dunării pentru menținerea navigației.

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