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Ana Maria Prodan, anunțul anului: decizie bombă după divorț. Realitatea sportivă, duminică, ora 18:00

Ana Maria Prodan, anunțul anului: decizie bombă după divorț. Realitatea sportivă, duminică, ora 18:00

Ana Maria Prodan, anunțul anului: decizie bombă după divorț. Realitatea sportivă, duminică, ora 18:00

Realitatea de Salaj
Scris de Realitatea de Salaj Publicat: 21 nov. 2021, 12:15

Decizie bombă luată de Ana Maria Prodan după divorț!

Decizie bombă luată de Ana Maria Prodan după divorț!

Ediție explozivă Realitatea sportivă, în care cea mai cunoscută femeie din lumea fotbalului va face anunțul anului.

Oamenii din lumea fotbalului trebuie să stea cu ochii pe noi! Lovitura pe care o anunță va șoca pe toată lumea.

Cum se reinventează Ana Maria Prodan, cea mai puternică femeie din lumea fotbalului, aflați doar duminică, la Realitatea sportivă, de la ora 18:00, cu Claudiu Giurgea.

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