Apariție neașteptată a lui Cristi Chivu la Cupa Mondială. Românul a fost prezent la Argentina – Capul Verde

Cristi Chivu a fost prezent în tribune la partida dintre Argentina și Capul Verde din cadrul Cupei Mondiale, unde a urmărit îndeaproape evoluția atacantului Lautaro Martinez, unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Inter.
Tehnicianul român a asistat la meci alături de soția sa, Adelina Chivu, care a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii dinaintea partidei și din timpul confruntării disputate în Statele Unite.
Prezența lui Chivu la stadion nu a fost întâmplătoare. Antrenorul a profitat de această ocazie pentru a-l urmări pe Lautaro Martinez, căpitanul formației italiene, înaintea noului sezon competițional.
Atacantul argentinian a fost titular în confruntarea cu reprezentativa Capului Verde, însă nu a avut una dintre cele mai bune evoluții. Lionel Scaloni l-a înlocuit în minutul 63, la scorul de 1-1.
Argentina a reușit în cele din urmă să obțină calificarea după o victorie cu 3-2, decisă în prelungiri, într-un meci în care naționala Capului Verde a oferit o replică surprinzător de puternică și a fost aproape de o mare surpriză.
Tehnicianul român a asistat la meci alături de soția sa, Adelina Chivu, care a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii dinaintea partidei și din timpul confruntării disputate în Statele Unite.
Prezența lui Chivu la stadion nu a fost întâmplătoare. Antrenorul a profitat de această ocazie pentru a-l urmări pe Lautaro Martinez, căpitanul formației italiene, înaintea noului sezon competițional.
Atacantul argentinian a fost titular în confruntarea cu reprezentativa Capului Verde, însă nu a avut una dintre cele mai bune evoluții. Lionel Scaloni l-a înlocuit în minutul 63, la scorul de 1-1.
Argentina a reușit în cele din urmă să obțină calificarea după o victorie cu 3-2, decisă în prelungiri, într-un meci în care naționala Capului Verde a oferit o replică surprinzător de puternică și a fost aproape de o mare surpriză.