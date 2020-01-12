EXCLUSIV | Reacția lui Covaliu în cazul suspendării României de la Jocurile Olimpice

România ar putea primi interdicție la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce alți doi sportivi români au fost depistați pozitiv la testele antidoping.
Este vorba de halterofilii Roxana Cocoș și Răzvan Martin, care au fost folosit steroizi anabolizanți.
Mihai Covaliu a dezvăluit că nu va fi luată nicio măsură împotriva României, până nu va fi analizată și proba B, dar recunoaște că de ce le mai multe ori rezultatele celor două probe coincid. Deci sunt șanse mari ca țara noastră să fie interzisă în acest an la Jocurile Olimpice.
”Toate națiunile cu trei sau mai multe depistări pozitive la reanalizările de la Beijing și Londra sunt pasibile de o interdicție de un an”, se arată în regulamentul Federației Olimpice Internaționale.
”Situația este în felul următor: S-a primit o înștiințare pe această temă, noi am procedat cum se procedează în orice caz de acest gen, în sensul că s-a solicitat analizarea probei B și se așteaptă răspunsul la această solicitare.
E o procedură standard care e valabilă în fiecare caz.
Nu știm exact cât durează (n.red. – până la primirea rezultatului probei B), dar în momentul în care vom avea răspunsul și pentru proba B…
Vreau să se înțeleagă că e o procedură standard. Se comunică faptul că a fost depistat un sportiv la proba A, se solicită sau nu, dar de cele mai multe ori se solicită, și analizarea probei B, după aceea se așteaptă rezultatul pentru proba B. Se va observa dacă este la fel cu proba A, de cele mai multe ori este același rezultat și după aceea se comunică decizia în acest caz”, a spus Mihai Covaliu în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.
Întrebat dacă România riscă să fie interzisă la Jocurile Olimpice, Covaliu a răspuns: După proba B se iau măsurile care se impun în funcție de rezultatul acestei probe”.