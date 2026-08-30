Sport· 1 min citire

Farul Constanța – FC Botoșani. Remiză albă într-un meci cu un penalty ratat și gol anulat de VAR

Superliga de fotbal a României

Superliga de fotbal a României

Scris deStoica Marian
Publicat30 aug. 2026, 18:25
Sursărealitatea.net

Farul Constanța și FC Botoșani au terminat la egalitate, scor 0-0, în etapa a 7-a din Superliga, la capătul unei partide în care gazdele au ratat o lovitură de la 11 metri și au avut un gol anulat.

Farul a replicat în minutul 37, prin Denis Alibec. Atacantul a pătruns în careu și a încercat să-l lobeze pe portarul oaspeților, însă șutul său a trecut la mică distanță de bară. 

În minutul 39, Farul a primit o lovitură de la 11 metri după un fault asupra lui Țicu.

Alibec a executat slab lovitura de pedeapsă, însă faza a continuat, iar atacantul a reușit să împingă mingea în plasă câteva secunde mai târziu; reușita a fost însă anulată de camera VAR din cauza unei poziții de ofsaid.  

După pauză, oaspeții au avut o nouă ocazie importantă. În minutul 50, Mailat a șutat în diagonală, de la aproximativ 18 metri, însă mingea a lovit transversala. 

Niciuna dintre echipe nu a reușit să înscrie până la final, partida încheindu-se ca o remiză albă. 

În urma acestei remize, Farul Constanța ocupă locul 7 în clasament, cu 10 puncte, în timp ce FC Botoșani rămâne în a doua jumătate a ierarhiei, pe locul 13, cu 7 puncte.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

farul constantafc botosaniremizafotbalsuperliga

Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe