Advertising
Sport· 2 min citire
Final de eră pentru Lionel Messi. Starul argentinian și-a anunțat retragerea din națională
Final de eră pentru Lionel Messi. Starul argentinian și-a anunțat retragerea din națională
Publicat31 aug. 2026, 18:48
Actualizat31 aug. 2026, 19:21
Lionel Messi, în vârstă de 39 de ani, și-a anunțat luni retragerea din echipa națională a Argentinei, la scurt timp după finala Cupei Mondiale din 2026, pierdută de campioana mondială în fața Spaniei.
Citește și
- 17:50Mihai Stoica dezvăluie ce s-a întâmplat la FCSB cu Tănase și Crețu. Decizia luată de Gigi Becali
- 16:14România – Bosnia se joacă fără spectatori. FRF a decis să nu permită nici accesul copiilor
- 15:16Gigi Becali, dosar penal după scandalul bisericii din Techirghiol. A adus macaraua și vrea să mute construcția
- 14:42România – Bosnia, meci cu porţile închise. FRF a anunţat ce se întâmplă cu accesul copiilor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News