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Sport· 1 min citire
Florin Prunea îi cere public lui Târnovanu să plece de la FCSB: „Du-te, nene, învârtindu-te!”
Florin Prunea
Florin Prunea, fost portar al naționalei României, a comentat dur eliminarea FCSB din Conference League, după scorul general de 3-7 cu FK Auda.
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