Fotbal: O asociaţie franceză anticorupţie a depus plângere împotriva proiectului FIFA

Asociaţia franceză 'AC!! Anti-Corruption' a depus o plângere împotriva unor persoane necunoscute la Parchetul Naţional Financiar (PNF), invocând acuzaţii de 'corupţie' şi 'abuz de încredere', în urma anunţului FIFA privind planurile de a crea o entitate comercială deschisă investitorilor privaţi, relatează AFP, citând surse apropiate dosarului.
Plângerea face referire la 'acte care îl implică pe Gianni Infantino', preşedintele FIFA, despre care asociaţia 'AC!! Anti-Corruption' consideră că ar putea constitui infracţiuni, inclusiv 'corupţie în sectorul privat', 'abuz de încredere' şi 'şantaj sau tentativă de şantaj'.
Proiectul FIFA, dezvăluit marţi şi care a luat pe toată lumea prin surprindere, vizează crearea unei companii, FIFA Forward Enterprise (FFE), responsabilă cu gestionarea operaţiunilor comerciale (drepturi de difuzare, sponsorizări, vânzarea biletelor, licenţiere) şi a activităţilor legate de evenimente (Cupa Mondială, Cupa Mondială a Cluburilor etc.).
Investitorii privaţi vor putea deţine acţiuni la FFE, dar vor rămâne acţionari minoritari, asigură FIFA, promiţând că planul va genera beneficii economice suplimentare pentru federaţii.
Mai exact, FIFA promite o plată specială de 20 de milioane dolari, la începutul anului 2027, pentru federaţiile care susţin iniţiativa. Membrii FIFA au termen până pe 19 septembrie să voteze pentru sau împotriva proiectului.
Unul dintre investitorii cheie luaţi în considerare de FIFA este fondul de investiţii Thrive Eternal, fondat de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner (ginerele lui Donald Trump), într-o perioadă în care Infantino şi-a demonstrat în repetate rânduri apropierea de preşedintele SUA, atât înainte, cât şi în timpul Cupei Mondiale din 2026.
Potrivit cotidianului britanic The Times, care a dezvăluit informaţia înaintea anunţului oficial al FIFA, Infantino ar putea ajunge, în cele din urmă, director executiv al FFE, o mutare care i-ar putea multiplica de mai multe ori veniturile personale.
Acest proiect a stârnit reacţii puternice în lumea fotbalului, în special din partea UEFA, forul care reuneşte asociaţiile europene, care a ameninţat în unanimitate cu boicotarea viitoarelor ediţii ale Cupei Mondiale, în urma unei reuniuni de urgenţă desfăşurate joi.
AGERPRES