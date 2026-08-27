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Gino Iorgulescu a făcut anunțul: va candida la următoarele alegeri LPF

Gino Iorgulescu

Gino Iorgulescu

Scris deStoica Marian
Publicat27 aug. 2026, 08:25
Sursărealitatea.net

“Eu candidez din nou, pentru că am susținerea cluburilor. Și dacă tot timpul aducem bani... Sper să fiu ales”, a spus Iorgulescu.

Președintele LPF, Gino Iorgulescu, a anunțat miercuri că va candida pentru un nou mandat la conducerea forului, el precizând că este susținut de cluburi.

“Eu candidez din nou, pentru că am susținerea cluburilor. Și dacă tot timpul aducem bani... Sper să fiu ales”, a spus Iorgulescu.

“Cel mai important lucru e valoarea contractului cu EAD-ul. Și în al doilea rând, în perioada respectivă se discuta de sistemul care a rupt cooperativa. Deci sunt două lucruri foarte importante care sunt mai bune de atunci”, a mai declarat el, referitor la situația actuală față de cea din perioada fostei conduceri LPF.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că știa că Iorgulescu ar vrea să continue la conducerea LPF. “Știam că își dorește să continuă pentru un nou mandat. Sunt sigur că probabil s-a consultat cu cluburile din Superliga, fiindcă cam acesta este un demers normal, rațional, pe care îl faci în momentul în care anunți candidatura, tocmai pentru a fi sigur că te bazezi pe o majoritate, dar și că în același timp ai o capacitate de a propune o viziune de dezvoltare a fotbalului profesionist pe termen lung.

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