Sport· 3 min citire

Ionuț Radu, fără declarații după gafa din România – Bosnia 2-4. Hagi a indicat deja o posibilă schimbare

Ionuț Radu

Ionuț Radu

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Salaj ca sursă preferată
Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 sept. 2026, 16:53

Ionuț Radu nu a oferit declarații la finalul meciului România – Bosnia și Herțegovina, scor 2-4, disputat pe Arena Națională.

Ionuț Radu nu a oferit declarații la finalul meciului România – Bosnia și Herțegovina, scor 2-4, disputat pe Arena Națională.

Portarul în vârstă de 29 de ani a fost solicitat de jurnaliști pentru interviurile de după partidă, însă a ales să nu discute cu presa, iar Andrei Burcă a fost cel care a reprezentat echipa la declarații.

Radu a avut o prestație dificilă, fiind implicat la primul gol al oaspeților și comițând o eroare la reușita prin care Bosnia a făcut 3-1.

Gafa de la golul de 3-1

România a primit primul gol în minutul 12, când Radu a ieșit pe centrare, însă nu a reușit să intervină suficient pentru a împiedica reușita lui Gigovic.

În minutul 40, portarul a avut o intervenție care a dus la al treilea gol al Bosniei. Radu a respins în față un șut expediat de Alajbegovic, iar Tabakovic a profitat de situație și a înscris pentru 3-1.

România a redus diferența prin Bîrligea și Cicâldău, însă Bosnia a marcat de patru ori și a plecat de la București cu toate cele trei puncte.

Hagi regretă alegerea portarului

După partidă, selecționerul Gică Hagi a vorbit despre decizia de a-l titulariza pe Radu și a spus că ar fi preferat să îi ofere șansa lui Otto Hindrich.

„Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Hindrich! Merita!”, a declarat Hagi după meci. Hindrich, fost portar al lui CFR Cluj și actual jucător al Legiei Varșovia, se află în lotul României pentru această acțiune internațională.

O eventuală titularizare a sa în următoarea partidă reprezintă însă o decizie care aparține staffului naționalei.

România urmează să joace cu Polonia

Naționala României mai are două partide în cadrul acestei acțiuni: în deplasare cu Polonia și apoi pe teren propriu cu Suedia.

După primele două meciuri, România are zero puncte în Grupa B4, după înfrângerea cu Suedia, scor 1-2, și eșecul cu Bosnia și Herțegovina, scor 2-4.

În acest context, selecționerul trebuie să stabilească formula de start pentru următoarea partidă, inclusiv postul de portar.

Radu, fără explicații după partida cu Bosnia

Refuzul de a participa la interviurile de după meci a venit după o partidă în care portarul lui Celta Vigo a fost criticat pentru intervențiile avute la golurile Bosniei.

Radu nu a oferit o explicație publică pentru decizia de a nu vorbi cu presa. În locul său, Andrei Burcă a mers la interviurile de după meci. Următoarea partidă a României va putea clarifica și opțiunea lui Gică Hagi pentru postul de portar.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Ionuț Radu

Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe