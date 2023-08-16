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Sport· 1 min citire
Irina Begu, eliminată în primul tur la Cincinnati
Irina Begu, eliminată în primul tur la Cincinnati
Begu a fost învinsă de Marie Bouzkova, din Cehia
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