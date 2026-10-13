Liga Campionilor revine cu meciuri atractive! Programul de marți și miercuri

Liga Campionilor la fotbal revine cu etapa a doua programată marți și miercuri, 13 și 14 octombrie.
Printre cele mai interesante confruntări se numără Manchester City – Paris Saint-Germain și AS Roma – Real Madrid.
Inter Milano, formația antrenată de Cristi Chivu, joacă marți pe terenul belgienilor de la Club Brugge, după înfrângerea suferită în fața lui Real Madrid în prima etapă.
Tot marți, Manchester City primește vizita lui PSG, câștigătoarea competiției în ultimele două ediții.
Englezii au câștigat patru dintre cele opt confruntări directe, iar Erling Haaland poate deveni cel mai bun marcator al clubului în Liga Campionilor. Norvegianul a înscris de 36 de ori în 40 de meciuri, egalând totalul lui Sergio Aguero, care a avut nevoie de 64 de partide.
Miercuri, Real Madrid va juca în deplasare cu AS Roma.
Madrilenii au câștigat opt dintre cele 12 întâlniri directe și vin după succesul cu 2-1 în fața lui Inter.
Programul rundei
Marți, 13 octombrie, de la ora 19:45, se joacă:
Lens – Sporting Lisabona
Sabah – Slavia Praga.
De la ora 22:00 sunt programate partidele:
Arsenal – Lille
Atletico Madrid – Manchester United
Inter Milano – Club Brugge
Galatasaray – Barcelona
Leipzig – PSV Eindhoven
Viking – Bayern Munchen
Villarreal – Napoli.
Miercuri, 14 octombrie, de la ora 19:45, au loc partidele
Feyenoord – Como
LASK – Liverpool
De la ora 22:00 se dispută:
AS Roma – Real Madrid
Aston Villa – Fenerbahce
Șahtior Donețk – AEK Atena
Bodo/Glimt – Borussia Dortmund
Manchester City – Paris Saint-Germain
Real Betis – FC Porto
Slovan Bratislava – VfB Stuttgart