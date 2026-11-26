Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 nov. 2026, 20:00

Lionel Messi va reveni pe teren în Argentina, la câteva săptămâni după ce și-a anunțat retragerea din echipa națională. Starul lui Inter Miami a acceptat invitația de a participa la un eveniment special organizat în onoarea lui Carlos Tevez, fostul său coleg din reprezentativă.

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