Real Madrid a eliminat Manchester City din Liga Campionilor cu dublă victorie! Sporting a reușit remondata cu Bodo/Glimt și s-a calificat în sferturi

Formaţiile Paris Saint-Germain, Arsenal Londra şi Real Madrid s-au calificat, marţi seară, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, ca urmare a rezultatelor din manşa secundă a optimilor.

Sporting pierduse în tur cu 0-3, scrie Realitatea Sportivă.

PSG, care a câştigat cu 5-2 meciul tur cu Chelsea Londra, pe teren propriu, s-a impus marţi în retur cu 3-0, în deplasare. Au marcat Kvaratskhelia ‘6, Barcola ’15 şi Mayulu ’62.

Arsenal Londra a învins pe teren propriu Bayer Leverkusen, scor 2-0, după ce în tur a fost 1-1. Au marcat Eze ’36 şi Rice ’63.

Real Madrid s-a calificat în sferturi trecând de Manchester City, scor 2-1 în returul optimilor. În tur, madrilenii s-au impus cu 3-0. Marţi au marcat Vinicius Jr ’22 (penalti), ‘90+3 pentru Real Madrid şi Haaland ’41 pentru City.

La rândul ei, Sporting Lisabona s-a calificat, marţi seară, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, trecând în optimi de Bodo/Glimt, deşi pierduse prima manşă cu 0-3.

Sporting s-a impus marţi, în retur, cu scorul de 5-0 după prelungiri. Au marcat Inacio ’34, Goncalves ’61, Suarez ’78 (penalti), Araujo ’92 şi Nel ‘120+1.