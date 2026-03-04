U Cluj este prima echipă calificată în semifinalele Cupei României, după 2-1 cu FC Hermannstadt
Universitatea Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei României
Echipa Universitatea Cluj a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Hermannstadt, în sferturile Cupei României la fotbal, calificându-se în semifinale.
Macalou a înscris golul victoriei în minutul 81, scrie Realitatea Sportivă.
Pe Cluj Arena, gazdele au avut prima ocazie a meciului în minutul 14, când mingea a deviat la El Sawy, acesta a rămas singur cu Lazar, însă portarul oaspeţilor a apărat şutul clujeanului. Tot El Sawy, alături de Bic, s-a aflat în centrul atenţiei în minutul 42, când cei doi au trecut, pe rând, pe lângă deschiderea scorului.
Sibienii au fost cei care au marcat primii, în minutul 52, prin Simba, iar replica gazdelor a venit abia în minutul 73, cânbd a egalat Mendy.
Macalou a înscris golul victoriei pentru elevii lui Bergodi, în minutul 81, şi U Cluj – Hermannstadt s-a terminat 2-1, în primul sfert de finală al Cupei României.
