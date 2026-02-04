Zi de vis pentru Ianis Hagi: două goluri în 10 minute și victorie clară în Cupa Turciei
Ianis Hagi a avut o evoluție remarcabilă, miercuri, în grupele Cupei Turciei, contribuind decisiv la victoria clară a echipei sale, Alanyaspor, scor 4-0, în deplasare, cu Boluspor.
Internaționalul român a reușit o „dublă” spectaculoasă în doar zece minute, marcând în minutele 47 și 57, imediat după reluarea jocului, și asigurând practic soarta partidei. Celelalte două goluri ale formației din Alanya au fost înscrise de Steve Mounié, în minutele 60 și 68, într-un meci dominat autoritar de oaspeți.
Situația gazdelor s-a complicat și mai mult în minutul 56, când Dikbasan a fost eliminat, lăsând Boluspor în inferioritate numerică pentru aproape întreaga repriză secundă.
Ianis Hagi a fost integralist, evoluând pe toată durata partidei și confirmând forma bună din această perioadă.
După trei etape disputate în faza grupelor, Alanyaspor se află pe primul loc, cu 7 puncte, fiind urmată de Trabzonspor, cu 6 puncte. Boluspor ocupă poziția a opta, cu un singur punct.
