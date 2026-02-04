Sport· 1 min citire

Zi de vis pentru Ianis Hagi: două goluri în 10 minute și victorie clară în Cupa Turciei

4 feb. 2026, 17:30
Zi de vis pentru Ianis Hagi: două goluri în 10 minute și victorie clară în Cupa Turciei

Zi de vis pentru Ianis Hagi: două goluri în 10 minute și victorie clară în Cupa Turciei

Realitatea de SalajArticol scris de Realitatea de Salaj

Două goluri în 10 minute și victorie clară în Cupa Turciei

Ianis Hagi a avut o evoluție remarcabilă, miercuri, în grupele Cupei Turciei, contribuind decisiv la victoria clară a echipei sale, Alanyaspor, scor 4-0, în deplasare, cu Boluspor.

Internaționalul român a reușit o „dublă” spectaculoasă în doar zece minute, marcând în minutele 47 și 57, imediat după reluarea jocului, și asigurând practic soarta partidei. Celelalte două goluri ale formației din Alanya au fost înscrise de Steve Mounié, în minutele 60 și 68, într-un meci dominat autoritar de oaspeți.

Situația gazdelor s-a complicat și mai mult în minutul 56, când Dikbasan a fost eliminat, lăsând Boluspor în inferioritate numerică pentru aproape întreaga repriză secundă.

Ianis Hagi a fost integralist, evoluând pe toată durata partidei și confirmând forma bună din această perioadă.

După trei etape disputate în faza grupelor, Alanyaspor se află pe primul loc, cu 7 puncte, fiind urmată de Trabzonspor, cu 6 puncte. Boluspor ocupă poziția a opta, cu un singur punct.

Citește și:

Mai multe articole despre

ianis hagi, Cupa Turciei

Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News

Economie

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică

Mai multe știri din Sport

Mai Multe