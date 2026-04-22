Anca Alexandrescu: „Cel mai probabil se va ajunge la moțiune de cenzură, fiind singura variantă convenabilă pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan”

Consultările-maraton de la Palatul Cotroceni au început într-un climat tensionat, în încercarea de a găsi o soluție pentru criza politică generată de retragerea PSD de la guvernare. Consultările de la Palatul Cotroceni nu par să aducă o soluție rapidă la criza politică, iar, potrivit realizatoarei emisiunii „Culisele Statului Paralel” Anca Alexandrescu, varianta unei moțiuni de cenzură devine tot mai probabilă în contextul blocajului dintre partide.

Situația rămâne incertă, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan refuză să demisioneze, iar liberalii își mențin sprijinul politic pentru acesta.

Anca Alexandrescu: „Se va ajunge la moțiune de cenzură”

„După prima întâlnire pe care a avut-o Nicușor Dan și așa cum se așează lucrurile, pare că situația nu se va rezolva astăzi, pentru că, așa cum ai spus și tu, Ilie Bolojan refuză să-și dea demisia, iar PNL-ul a făcut scut în jurul lui, sigur, cu condițiile pe care ieri liderii PNL le-au spus lui Ilie Bolojan fără USR și în anumite condiții. Așa, o previziune pe care pot să o fac după informațiile pe care le am despre cum au decurs discuțiile din această dimineață, e că cel mai probabil se va ajunge la moțiune de cenzură, fiind singura variantă convenabilă pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan. Că va fi moțiunea PSD-ului, că va fi moțiunea celor de la AUR, asta vom vedea. Însă fiecare zi care trece și Ilie Bolojan nu este dat jos, este o lovitură pentru PSD, din punctul meu de vedere, pentru că ei au inițiat această mișcare și dacă nu vor reuși să-l dea rapid jos pe Ilie Bolojan, va fi o problemă majoră și de imagine, dar și pentru viitor pentru PSD.

Adică un președinte al unui partid care a ieșit pe locul 3 la alegeri, care a ajuns premier prin bunăvoința PSD-ului, nu poate fi dat jos de partidul care, până la urmă, are cel mai mare număr de voturi în Parlament, este o problemă majoră pentru PSD. Iar dacă Bolojan va avea zile la dispoziție pentru a cumpăra, așa cum a povestit aseară domnul Peia, voturi din Parlament, lucrul acesta va fi extrem de grav pentru imaginea PSD-ului și, evident, pentru imaginea țării. Pentru că România are nevoie de un guvern stabil și sunt convinsă și am și informații că Nicușor Dan nu și-l mai dorește pe Ilie Bolojan. Nu neapărat pentru că l-ar putea contracandida peste trei ani de zile, pentru că un Ilie Bolojan în opoziție s-ar putea să fie un mai mare pericol pentru Nicușor Dan decât la guvernare.

Dar Nicușor Dan își dorește în continuare PSD-ul la guvernare pentru a avea o stabilitate a guvernului din punct de vedere al numărului de voturi. Ați văzut poziționarea lui Nicușor Dan viz-a-vis de PSD, deși îi enervează pe cei care l-au susținut, este extrem de clar în privința PSD-ului. Vom vedea în orele următoare și declarațiile celorlalte delegații și eu fac acest pronostic că se va ajunge la moțiune de cenzură”, a declarat Anca Alexandrescu.