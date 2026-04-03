Avion de vânătoare american doborât deasupra Iranului. Teheranul încearcă să captureze piloții

Un avion de vânătoare american a fost doborât deasupra Iran, iar SUA desfășoară o operațiune de căutare și salvare a echipajului. Incidentul este primul de acest fel de la declanșarea conflictului dintre Statele Unite și Iran, pe 28 februarie, potrivit unui oficial american citat de Reuters, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Pe de altă parte, armata iraniană a inițiat, conform agenției Fars, o operațiune de căutare pentru prinderea pilotului avionului lovit de sistemele de apărare aeriană iraniene. Teheranul oferă recompense pentru capturarea piloților americani, intensificând tensiunile în regiune.

Oficialii iranieni au îndemnat civilii să fie atenţi la supravieţuitori şi au oferit o recompensă pentru capturarea piloţilor. Guvernatorul provinciei Kohgiluyeh şi Boyer-Ahmad din Iran a declarat că oricine va captura sau ucide echipajul „va fi special recompensat”, potrivit agenţiei de ştiri semi-oficiale iraniene ISNA.

„Dacă capturaţi pilotul sau piloţii inamici în viaţă şi îi predaţi poliţiei şi forţelor armate, veţi primi o recompensă generoasă”, a declarat şi poliţia, potrivit unui mesaj citit în direct la televiziunea de stat iraniană.