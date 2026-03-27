Cod portocaliu de inundații: viituri periculoase așteptate pe aceste râuri din țară

Sursă: realitatea.net

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare hidrologică valabilă în perioada 27 martie, ora 12:00 - 29 martie, ora 12:00, care vizează mai multe bazine hidrografice din țară. Fenomenele sunt cauzate de precipitații, topirea zăpezii și propagarea apelor.

Cea mai gravă situație este sub cod portocaliu, în intervalul 27 martie, ora 22:00 - 28 martie, ora 24:00. Hidrologii avertizează că sunt posibile viituri importante și inundații cu impact major.

Cod portocaliu: risc ridicat de viituri și inundații

Zonele cele mai afectate sunt:

Râul Jiu - pe afluenții de dreapta din sectorul aval Sadu – amonte Rovinari (județul Gorj)

Râul Motru - în bazinul amonte Broșteni și pe afluenții din aval (județele Gorj și Mehedinți)

Specialiștii spun că pot apărea revărsări semnificative, cu risc de inundare a gospodăriilor și infrastructurii, dar și pagube materiale importante. În unele situații, nivelul apelor ar putea depăși cotele de inundație.

Cod galben extins în mai multe regiuni

Pe lângă zonele aflate sub cod portocaliu, o mare parte a țării este sub cod galben de inundații, în două intervale distincte. În perioada 27 martie, ora 12:00 – 29 martie, ora 12:00 sunt vizate bazinele din vest și sud-vest: Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt și afluenți ai Dunării.

Începând cu 28 martie, ora 09:00 și până pe 29 martie, ora 12:00, avertizarea se extinde și în est și centru, pe râurile Ialomița, Prahova, Râmnicu Sărat, Putna, Trotuș și Bistrița. În aceste zone sunt posibile creșteri rapide ale nivelurilor și debitelor, viituri pe râurile mici și inundații locale.