Crimă în Timișoara de Ziua Femeii: un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama și a fost imobilizat de vecini

Un bărbat în vârstă de 35 de ani și-a ucis mama chiar de International Women's Day, într-un apartament din Timișoara. Suspectul a fost imobilizat de vecini până la sosirea echipajelor de poliție.

Potrivit primelor informații, conflictul dintre cei doi ar fi izbucnit în locuința în care locuiau împreună. În urma altercației, femeia a fost atacată violent și a suferit răni grave, incompatibile cu viața.

Vecinii au auzit zgomote puternice și au intervenit pentru a-l opri pe bărbat. Aceștia au reușit să-l imobilizeze și au alertat imediat autoritățile prin apel la 112.

La fața locului au ajuns echipaje ale poliției și ambulanței, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru victimă, fiind constatat decesul.

Suspectul a fost preluat de polițiști și dus la audieri. Ancheta este coordonată de procurori, care încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia. Bărbatul este cercetat pentru omor.