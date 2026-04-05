Donald Trump: „Sunt șanse mari să ajungem la un acord cu Iranul până mâine. Dacă nu, iau în considerare să arunc totul în aer!”

Sursă: realitatea.net

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că există șanse ridicate ca Statele Unite și Iranul să ajungă la un acord în foarte scurt timp, chiar până luni. Într-un interviu acordat Fox News, acesta a spus că negocierile sunt în desfășurare și că rezultatul ar putea veni rapid.

„Cred că există şanse mari ca până mâine să se ajungă la un acord; în acest moment se negociază”, a declarat președintele american.

În același timp, Trump a lăsat să se înțeleagă că, în lipsa unui acord, ia în calcul măsuri extreme: „Dacă nu ajung la un acord şi asta repede, iau în considerare să arunc totul în aer şi să preiau controlul asupra petrolului”.

Amenințări și tensiuni în jurul Strâmtorii Ormuz

Declarațiile vin într-un context tensionat, după ce Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, un punct esențial pentru transportul global de petrol. Trump a avertizat că, dacă situația nu este rezolvată rapid, Statele Unite ar putea recurge la acțiuni militare, inclusiv bombardarea infrastructurii iraniene.

Blocarea acestei rute a avut deja efecte vizibile asupra economiei globale, cu creșteri semnificative ale prețurilor la energie, inclusiv în SUA. Situația ar putea avea și implicații politice interne, în contextul alegerilor intermediare din noiembrie.

Iran a negat discuțiile despre acord

Deși Trump vorbește despre progrese în negocieri, Iranul a negat existența unor discuții directe, susținând că eventualele contacte au loc doar prin intermediari. În același interviu, liderul american a făcut și o afirmație controversată, spunând că SUA ar fi trimis arme protestatarilor iranieni în timpul manifestațiilor din ianuarie.

„Am trimis arme protestatarilor, foarte multe”, a declarat Trump, adăugând că acestea ar fi ajuns ulterior în mâinile kurzilor. Protestele respective au fost reprimate violent de autoritățile iraniene, iar bilanțul victimelor este unul ridicat, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului.