Incident grav la Ministerul Transporturilor: Un lift cu șase persoane s-a prăbușit. Trei oameni, transportați la spital
Intervenție de urgență la Ministerul Transporturilor, după ce un lift din clădire s-a prăbușit, potrivit Realitatea PLUS. Primele date arată că șase persoane se aflau în interior în momentul incidentului.
UPDATE - Trei persoane, transportate la spital
Potrivit reprezentanților ISU B-IF, trei persoane vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare.
„În acest moment sunt trei persoane care vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare, ca urmare a acuzelor medicale”, a transmis ISU B-IF.
Potrivit informațiilor, liftul s-ar fi defectat și ar fi căzut de la nivelul mezzaninului până la parter. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de salvare, iar intervenția este în desfășurare. Una dintre persoanele aflate în lift acuză dureri la picior și primește îngrijiri medicale chiar la fața locului. Celelalte victime sunt și ele evaluate de echipele medicale.
Sursele citate spun că unele persoane au suferit atacuri de panică în urma incidentului. Autoritățile încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs incidentul și dacă liftul avea probleme tehnice înainte de prăbușire. Situația este în continuare în dinamică, iar echipele de intervenție sunt încă la Ministerul Transporturilor.
„În urmă cu scurt timp am intervenit la Palatul CFR, bulevardul Dinicu Golescu, ca urmare a căderii cabinei unui lift. În interior se aflau 6 persoane, care au fost scoase din lift. In acest moment i se acorda primul ajutor unei persoane cu dureri la nivelul gleznei. Intervenim cu 2 echipaje SMURD si 2 autospeciale de stingere”, au transmis reprezentanții ISU B-IF.
