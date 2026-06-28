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Marea Neagră a devenit turcoaz. Fenomenul, văzut din spațiu

Marea Neagră

Marea Neagră

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 14:26

Marea Neagră nu e întotdeauna neagră. În fiecare primăvară și vară, suprafața ei se transformă spectaculos – din întunecată în turcoaz, cu vârtejuri de culoare care pot fi văzute din spațiu.

Exact asta s-a întâmplat pe 22 iunie 2026, când satelitul NASA PACE a fotografiat marea dintr-o privire de ansamblu. Imaginea surprinde un fenomen natural fascinant, mai frecvent decât ai crede, dar rar documentat atât de clar, scrie NASA.

Vinovații sunt coccolitoforii – un tip de fitoplancton, adică organisme microscopice care trăiesc la suprafața apelor. Fiecare dintre ele e acoperit cu plăcuțe din carbonat de calciu, același material din care sunt făcute cochiliile și creta. Când se înmulțesc în număr suficient de mare, dau apei o nuanță albăstruie-lăptoasă, care din spațiu arată turcoaz.

Primăvara și începutul verii sunt sezonul lor. În restul anului, alte organisme microscopice – diatomee, cu cochilii din siliciu – preiau controlul și, spre deosebire de coccolitofori, întunecă apa în loc s-o lumineze. Coccolitoforii sunt invizibili cu ochiul liber. Dar când se înmulțesc în valuri masive – ceea ce cercetătorii numesc „bloom” –, devin vizibili din orbită.

Asta face sateliții extrem de utili pentru studierea lor, mai ales în zone unde recoltarea de mostre directe e complicată. Dincolo de spectacolul vizual, aceste organisme joacă un rol important în ciclul carbonului. Când mor, o parte din carbonul pe care l-au absorbit se scufundă pe fundul mării, unde poate rămâne stocat timp îndelungat.

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