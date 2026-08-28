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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan: ”Ar fi fost bine ca Tomac să fi fost validat acum trei luni. La 1 septembrie voi discuta iar cu partidele”
FOTO: Presidency
Publicat28 aug. 2026, 07:15
Actualizat28 aug. 2026, 07:18
SursăRealitatea PLUS
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seară că la 1 septembrie vor avea loc noi consultări la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare, în contextul crizei politice care s-a prelungit pe parcursul verii. Șeful statului a avertizat, totodată, că „e riscant să avem o nouă cădere de premier”.
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