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Anton Hadăr, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”E groparul doctoratelor din România”

Realitatea de Salaj
Scris deRealitatea de Salaj
Publicat28 aug. 2026, 07:47
Actualizat28 aug. 2026, 07:48
SursăRealitatea PLUS

Anton Hadăr, președintele Alma Mater, a lansat un atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, despre care a spus că este ”groparul doctoratelor din România”, acuzându-l că măsurile privind acordarea sporului de doctorat descurajează interesul pentru obținerea titlului de doctor.

”E groparul doctoratelor din România”

”N-a avut profesionalism. A vrut să o facă cu orice preț și aceea mai mult pe ultima parte a perioadei pe luna august și și-a creat probleme singur. Deci, piedică și-a pus-o singur. Trebuia să fie acolo mult mai echidistant. N-a fost cu noi”, a declarat Anton Hadăr.

De asemenea, președinte Alma Mater a subliniat că Ilie Bolojan va fi groparul doctoratelor din România.

”Noi, cei din educație, ne-am convins: pentru sporul de doctorat a dat zero și nici nu l-a luat în seamă în cadrul coeficienților. Va fi groparul doctoratelor din România, pentru că scade deja interesul și vom simți cât de importantă, câtă multă importanță acordă un ministru educației de la nivelul cel mai înalt, adică învățământul doctoral”, a mai spus Anton Hadăr.

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