Percheziții de amploare în Bistrița și Sălaj, inclusiv la locuința președintelui CJ Bistrița Radu Moldovan

Percheziții de amploare, miercuri dimineață, în județul Bistrița. Potrivit primelor informații, mascații au descins la locuința președintele Consiliului Județean Bistrița Radu Moldovan, dar și la domiciliul unei notărițe. Nu este exclus ca acțiunea să aibă legătură cu achiziția microbuzelor din PNRR la suprapreț, susțin surse citate de Realitatea PLUS. DNA a confirmat că e un dosar legat de achiziții publice trucate la Consiliul Județean Bistrița și la Consiliul Județean Sălaj. În acest din urmă caz, se pare că ar fi vorba de președintele CJ, Dinu Iancu Sălăjanu.

UPDATE - Se pare că percheziții au loc și la constructorul Dimex, companie cu activitate în domeniul infrastructurii, potrivit Bistrițeanul. De-a lungul timpului, compania a fost "abonată" la contracte din bani public, pe sume uriașe de bani. Surse Bistrițeanul.ro au precizat că și la constructorul Frasinul au loc percheziții.

UPDATE - Activitatea cu publicul a biroului notarial al Marsinetei Vaida a fost întreruptă. Un jandarm este în fața ușii și nu le permite celor care au treabă la birou să intre.

UPDATE - Administratorul județului, Radu Moldovan, a fost văzut intrând în sediul Consiliului Județean alături de anchetatori, având cu el o cutie cu documente.

Anchetatorii au verificat inclusiv autoturismul președintelui Consiliului Județean, precum și pe cel al soției acestuia, în cadrul perchezițiilor desfășurate miercuri dimineață.

UPDATE - Procurorii DNA fac, miercuri dimineaţă, 69 de percheziţii la două instituţii publice şi la locuinţele unor persoane, în trei cauze penale privind infracţiuni de corupţie şi spălare de bani, în contextul achiziţiilor unor lucrări de utilitate publică la Consiliile Judeţene Bistriţa-Năsăud şi Sălaj, informează DNA.

DNA informează, miercuri dimineaţă, că procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Cluj fac cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2022 - prezent, a unor infracţiuni de corupţie şi asimilate celor de corupţie, respectiv spălare de bani, în contextul achiziţiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Judeţene Bistriţa-Năsăud şi Sălaj.



Potrivit sursei citate, în cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanţa competentă, au loc percheziţii domiciliare în 69 de locaţii din judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iaşi şi municipiul Bucureşti, fiind vizate sediile a două instituţii publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice şi sediile sau punctele de lucru ale unor operatori economici.



De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfăşoară activităţi de percheziţie domiciliară şi pe teritoriul statului francez, precizează sursa citată.



Acestea au loc cu sprijinul Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Alba Iulia, Braşov, Iaşi, Oradea, Piteşti, Suceava şi Timişoara, EUROJUST, I.P.J. Alba, I.P.J. Cluj şi I.P.J. Maramureş, S.R.P.T. Cluj-Napoca, precum şi a Jandarmeriei Române.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Perchezițiile au început în această dimineață și au loc la locuința președintelui Consiliului Județean Radu Moldovan, la Consiliul Județean, dar și la o notariță din Bistrița, fostă soția fratelui președintelui CJ Radu Moldovan.

Președintele Radu Moldovan este acasă și pare să colaboreze cu anchetatorii. Acesta a fost surprins în curtea casei sale, potrivit imaginilor publicate de cotidianul local Bistrițeanul.

Surse apropiate anchetei - citate de Realitatea PLUS - indică faptul că perchezițiile care îl vizează și pe Radu Moldovan ar putea avea legătură cu un anume domeniu, Transilvania, unde ar fi existat suspiciuni privind întocmirea unor acte notariale în fals.

De asemenea, sursele mai spun că - în funcție de evoluția anchetei - verificările s-ar putea extinde și în Cluj Napoca, acolo unde locuiește cineva implicat în această situație, iar persoana respectivă, vorbim aici despre o femeie, ar lucra în cadrul Autorității pentru Digitalizarea României (ADR).