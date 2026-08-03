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Rizea TV: posibile vulnerabilități legislative într-un scenariu de reunificare România–Republica Moldova

Rizea TV: posibile vulnerabilități legislative într-un scenariu de reunificare România–Republica Moldova

Rizea TV: posibile vulnerabilități legislative într-un scenariu de reunificare România–Republica Moldova

Realitatea de Salaj
Scris deRealitatea de Salaj
Publicat3 aug. 2026, 20:14
Actualizat3 aug. 2026, 20:23

Potrivit unei analize publicate de Rizea TV, discuțiile privind apropierea dintre România și Republica Moldova ar scoate în evidență o posibilă vulnerabilitate legislativă legată de transferul sau omologarea mandatelor parlamentare în eventualitatea unui proces de reunificare.

Sursa citată susține că, în lipsa unor filtre juridice clare, anumite persoane cu trecut controversat din politica de la Chișinău ar putea ajunge să ocupe funcții similare în instituțiile românești. În acest context este invocat cazul liderului „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, despre care Rizea TV amintește existența unor anchete și controverse publice din Republica Moldova.

Articolul preia și pozițiile exprimate de fostul deputat Cristian Rizea, care afirmă că proiectul unirii ar trebui discutat transparent și supus unui referendum pe ambele maluri ale Prutului. Acesta avertizează asupra unor posibile implicații financiare, instituționale și de securitate pe care România le-ar putea avea de gestionat într-un asemenea scenariu.

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Rizea TV mai susține că o eventuală reunificare realizată fără clarificarea cadrului constituțional și a criteriilor de eligibilitate ar putea genera dispute politice majore. În lipsa unor documente oficiale făcute publice de autoritățile de la București și Chișinău, afirmațiile prezentate în material rămân la nivel de acuzații și interpretări politice ale sursei citate.

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