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Actualitate· 1 min citire
Ursula von der Leyen cere măsuri ferme după criza migranților din Ceuta: „Trebuie să consolidăm frontierele UE”
Ursula von der Leyer
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la adoptarea unui răspuns comun la nivel european pentru consolidarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, în urma crizei migranților din enclava spaniolă Ceuta și a tensiunilor diplomatice generate de acest episod.
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