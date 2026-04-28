Tragedie în Maramureș: biserică distrusă de flăcări la o zi după ce au fost montate clopotele
Smurd - Pompieri
Un incendiu puternic a izbucnit marți dimineață la o biserică catolică aflată în construcție în localitatea Șurdești, județul Maramureș, distrugând o mare parte din lăcașul de cult.
Construcția, la care se lucra de aproximativ 12 ani, urma să intre într-o etapă importantă chiar în acea zi, muncitorii pregătindu-se să monteze turla. Planurile au fost însă date peste cap, după ce focul a cuprins rapid acoperișul din lemn, care a ars violent.
Incendiul ar fi izbucnit în zona unde fuseseră instalate clopotele cu o zi înainte. Localnicii, care au observat flăcările, au intervenit primii în încercarea de a limita dezastrul până la sosirea pompierilor.
La fața locului au ajuns mai multe echipaje de intervenție, însă focul se extinsese deja la nivelul acoperișului, iar intervenția a fost una dificilă.
Preotul paroh estimează pagubele la aproximativ 100.000 de euro. Lăcașul era construit în mare parte din donațiile enoriașilor, care, cu doar o zi înainte, se bucuraseră să audă pentru prima dată clopotele noii biserici.
Deocamdată, cauza exactă a incendiului nu a fost stabilită, însă există suspiciuni că focul ar fi pornit de la scântei produse de un aparat de sudură. Ancheta pompierilor urmează să clarifice împrejurările în care s-a produs incidentul.
