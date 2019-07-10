Munca la negru continuă în Sălaj. Un angajator, sancţionat de inspectorii ITM Sălaj

Articol scris de Scris de Tesinschi Augusta

În cadrul ''Campaniei naţionale privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor'', inspectorii de muncă ai Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj au depistat o serie de abateri în rândul angajatorilor sălăjeni. Campania s-a desfăşurat în cursul trecute în domeniul relaţiilor de muncă RM, cât şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Astfel, în domeniul RM, inspectorii au controlat 36 de agenţi economici din care unul a fost sancţionat contravenţional pentru munca la negru (două persoane identificate fără acte). Deficienţele constatate pentru care s-au aplicat avertismente, au fost pentru: nerespectarea prevederilor privind munca de noapte, nerespectarea obligaţiei păstrării copiei contractului individual de muncă pentru salariaţii din locul de muncă respectiv, nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către fiecare salariat şi nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de munca respectiv a modificării acestora în registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic. De asemenea, în domeniul SSM au fost controlaţi 22 de agenţi economici şi au fost aplicate două amenzi în valoare totală de 8.000 de lei pentru lipsa instruirii lucrătorilor, respectiv nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru la înălţime şi 19 avertismente. Deficienţele constatate şi sancţionate cu avertisment au fost pentru: neasigurarea instruirii în domeniul SSM pentru toţi lucrătorii; neutilizarea echipamentului individual de protecţie; lipsa semnalizarilor de securitate şi sănătate în muncă şi neasigurarea de către angajator a echipamentului de protecţie a lucrătorilor.