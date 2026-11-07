Adrian Cican, primarul municipiului Orșova, îl susține pe Alin Tișe în disputa din PNL: „Primarii nu sunt sclavi pe plantație!”

Publicat 7 nov. 2026, 19:13 Sursă Realitatea.Net

Primarul municipiului Orșova, Adrian Cican, își exprimă public susținerea față de demersul liberalului Alin Tișe, în contextul nemulțumirilor legate de reprezentarea primarilor în conducerea Partidului Național Liberal (PNL). Într-un mesaj publicat sâmbătă, 7 noiembrie, pe Facebook, edilul critică modul în care sunt luate deciziile în interiorul unor organizații județene ale partidului și cere mai mult respect, dialog și reprezentare pentru aleșii locali.

Distribuie articolul