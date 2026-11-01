Doi dintre cei trei frați dispăruți din Sălaj au fost găsiți în Cluj, al treilea este căutat

Doi dintre cei trei frați dați dispăruți din județul Sălaj au fost găsiți sâmbătă, 31 octombrie, în localitatea Șardu, Cluj. Al treilea minor este căutat în continuare de forțele de ordine.
Minorii Rostaș Denis Antonio și Rostaș Raluca Mădălina au fost identificați în jurul orei 18:25, în apropierea localității Șardu, din județul Cluj. Cei doi se aflau împreună cu tatăl lor, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.
Cei doi frați au fost conduși sâmbătă seară la sediul IPJ Sălaj pentru verificări suplimentare. Activitățile de căutare continuă pentru localizarea celui de-al treilea minor, în vârstă de 11-13 ani.
Detalii din zona Turea
Căutările au fost concentrate în ultimele ore în zona localității Turea, aflată în apropiere de Șardu. Potrivit Observator, unul dintre băieți fusese surprins de camerele de supraveghere intrând într-un magazin alături de un bărbat.
Cei doi au cumpărat produse alimentare, printre care mezeluri, pâine și brânzeturi. După ce au ieșit din magazin, au pornit pe drumul principal. La un moment dat, în dreptul unei grădini, cei doi au sărit un gard și au ieșit din raza camerelor de supraveghere.
Anchetatorii au descoperit ulterior că un gard de grădină era îndoit, iar acesta ducea spre curtea unei biserici din satul Turea. Biserica se află la aproximativ 200 de metri de magazinul în care băiatul și bărbatul au fost filmați.
Contextul dispariției
Cei trei frați, cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani, au fost dați dispăruți de mama lor, care locuiește și lucrează la o stână din județul Sălaj. Autoritățile depun eforturi pentru găsirea celui de-al treilea frate.