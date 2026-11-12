Anca Alexandrescu, avertisment dur pentru George Simion: „AUR riscă să rămână izolat și fără șanse la guvernare”
George Simion
Anca Alexandrescu a lansat un atac dur la adresa lui Nicușor Dan și a liderului AUR, George Simion, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, de la Realitatea PLUS. Realizatoarea a analizat conferința de presă susținută de președinte la Palatul Cotroceni și a explicat de ce consideră că declarațiile șefului statului despre AUR nu au fost întâmplătoare.
În opinia sa, Nicușor Dan pregătește terenul pentru alegerile din 2028 și încearcă să atragă o parte dintre alegătorii nemulțumiți, în timp ce George Simion riscă să ducă formațiunea spre izolare politică. Jurnalista a vorbit și despre fragmentarea mișcării suveraniste, protestul din 14 noiembrie, libertatea presei și situația tot mai grea în care trăiesc milioane de români.
Anca Alexandrescu: Nicușor Dan nu a făcut o greșeală când a vorbit despre AUR. Totul ar avea legătură cu anul 2028
Anca Alexandrescu consideră că intervenția președintelui Nicușor Dan din seara de 10 noiembrie a avut un obiectiv politic precis. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a respins interpretările potrivit cărora șeful statului ar fi făcut, fără să vrea, un serviciu electoral AUR prin timpul acordat partidului în conferința de presă. În opinia sa, declarațiile președintelui fac parte dintr-o strategie mai amplă, care urmărește reconfigurarea scenei politice înaintea alegerilor parlamentare din 2028.
Din punctul meu de vedere, cred că Nicușor Dan a făcut intenționat acest lucru. Nu este o scăpare, nu este nicio greșeală și scopul este foarte clar. Sigur, după unii AUR are 150% în sondaje și va câștiga cu 200% alegerile. Evident că nu vor fi alegeri anticipate, evident că Nicușor Dan nu va fi suspendat, chiar dacă domnul Ungureanu de la USR zice pe Facebook că ar semna, că ar face, că nu știu ce. Sută la sută motivul pentru care Nicușor Dan aseară a avut acest discurs este unul foarte clar și are legătură cu ceea ce eu vă spun de aproape șase luni de zile.
a declarat Anca Alexandrescu
Jurnalista susține că refuzul lui George Simion de a participa la o formulă de susținere a guvernării a reprezentat un moment important pentru viitorul AUR. Ea a revenit asupra discuțiilor politice purtate în perioada formării guvernului și a afirmat că funcția de președinte al Senatului i-ar fi fost propusă liderului AUR de Sorin Grindeanu, nu de Adrian Veștea sau de Nicușor Dan.
Potrivit Ancăi Alexandrescu, negocierile purtate de Veștea cu reprezentanții AUR ar fi vizat exclusiv chestiuni economice, în timp ce discuțiile pentru funcțiile politice s-ar fi desfășurat separat. Realizatoarea consideră că George Simion a ratat atunci ocazia de a aduce partidul mai aproape de putere, iar consecințele acestei decizii se vor vedea în perioada următoare.
Am spus foarte clar că AUR va fi izolat și că se va rupe mișcarea suveranistă, va fi decimată și se va pregăti un partid, pe de o parte pentru Nicușor Dan și, pe de altă parte, în Parlament se va face un mare grup conservator-liberal, care va oferi o majoritate stabilă până la alegerile din 2028 și până atunci probabil că vor fi create și alte partidulețe mici, care vor aduce AUR-ul în poziția de a avea un scor mult mai mic decât are acum în sondaje.
a declarat realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”.
În aceeași intervenție, realizatoarea a afirmat că AUR ar putea ajunge la alegerile din 2028 cu un rezultat doar puțin mai bun decât cel obținut la parlamentarele din 2024, însă fără șanse reale de a participa la guvernare. Este un scenariu pe care jurnalista îl pune pe seama deciziilor luate de conducerea formațiunii și a conflictelor repetate din interiorul mișcării suveraniste.
George Simion, acuzat că a fragmentat mișcarea suveranistă: „S-a certat cu toți”
Unul dintre cele mai dure pasaje ale editorialului a vizat modul în care George Simion conduce AUR și relațiile sale cu ceilalți lideri din zona suveranistă. Anca Alexandrescu a afirmat că disputele repetate dintre președintele AUR și alte personalități politice au contribuit la împărțirea electoratului între mai multe formațiuni.
Realizatoarea a amintit conflictele dintre George Simion și Diana Șoșoacă, Ninel Peia, Anamaria Gavrilă, Dumitru Coarnă, Luis Lazarus, Claudiu Târziu, Marius Lulea și Aurelian Pavelescu. În opinia sa, dorința liderului AUR de a domina singur întreaga mișcare suveranistă a împiedicat construirea unei alianțe puternice.
S-a certat cu Diana Șoșoacă, a dat-o afară. S-a certat cu Ninel Peia. S-a certat cu Ana Maria Gavrilă. S-a certat cu domnul Coarnă. S-a certat cu cine mai e pe acolo? Cu Luis Lazarus. S-a certat cu toți, cu domnul Pavelescu mai de curând. Deci a fărâmițat el prin comportamentul lui, prin modul de a face politică, zona suveranistă. Pe de o parte a scăzut scorul, au rămas aceste bucățele și, bineînțeles, perseverând în această dispută permanentă, în loc să se certe cu ăștia de la putere, cu Nicușor Dan, cu ăștia care ne nenorocesc românii, el se ceartă, bine, cu mine, cu Realitatea, are alte preocupări domnul Simion și cu suveraniștii ceilalți pe care îi face în fel și chip.
a mai afirmat Anca Alexandrescu.
Jurnalista a subliniat că și formațiunile politice mai mici, intrate în Parlamentul României sau în Parlamentul European, au primit voturi din aceeași zonă electorală. Din acest motiv, consideră că electoratul suveranist nu poate fi identificat exclusiv cu AUR sau cu George Simion.
Am înțeles când au intrat în Parlament că au fost votați tot de suveraniști. Și doamna Șoșoacă, și doamna Gavrilă, și domnul Peia, și domnul Coarnă, toți au fost votați de suveraniști, ca să fie foarte clar, nu altcineva i-a votat, inclusiv pe Luis Lazarus și pe Diana Șoșoacă pentru Parlamentul European, ca să fie foarte clar. A, am uitat, s-a certat cu Claudiu Târziu, s-a certat cu Lulea. Toți, adică a fărâmițat mișcarea suveranistă cât a putut de mult. Am atras atenția, am zis atenție. Această fărâmițare, dacă nu o adunăm pe toți la aceeași masă, dacă nu strângem rândurile, dacă nu punem pe toată lumea împreună, se va duce naibii mișcarea suveranistă și va rămâne ceva nesemnificativ.
a mai precizat Anca Alexandrescu.
În acest context, Alexandrescu consideră că izolarea politică a AUR riscă să devină tot mai accentuată, atât în Parlament, cât și în relațiile internaționale. Ea a susținut că partidul nu ar mai beneficia de legăturile externe pe care le-a avut anterior și că această situație ar reduce inclusiv posibilitatea promovării cazului lui Călin Georgescu în fața unor lideri politici din alte state.
Cele două categorii de alegători pe care Nicușor Dan ar încerca să le atragă
Anca Alexandrescu a explicat pe larg de ce consideră că președintele Nicușor Dan a ales să vorbească atât de mult despre AUR. În interpretarea sa, șeful statului nu ar fi încercat să crească popularitatea partidului condus de George Simion, ci să transmită un mesaj către două categorii distincte de alegători, în perspectiva unei noi construcții politice pentru 2028.
Prima categorie ar fi formată din românii care l-au votat pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din 2025, dar care între timp au devenit dezamăgiți de activitatea sa. Jurnalista consideră că o parte dintre aceștia nu au votat din simpatie pentru actualul președinte, ci din dorința de stabilitate și normalitate.
Prima categorie de public pe care a țintit-o aseară Nicușor Dan a fost cea făcând parte din cei șase milioane de oameni care l-au votat pe Nicușor Dan în mai 2025, pentru că nu toți care l-au votat erau pro-Nicușor sau simpatizanți Nicușor sau erau cu blugi și cu banane și globaliști. Nu! Oamenii, o parte din oamenii respectivi, au vrut doar echilibru și normalitate, căzând în plasa acelei propagande a celor care au anulat alegerile, vorbind despre boți, despre ruși, despre pericolul de dacă vine Georgescu la putere, dacă vine George Simion. Și o parte dintre ei, mare, evident că sunt extrem de dezamăgiți de comportamentul lui Nicușor Dan și regretă. Și în acest moment nu se regăsesc nicăieri.
a declarat jurnalista Realitatea PLUS.
A doua categorie vizată ar fi reprezentată, în opinia realizatoarei, de o parte dintre cei aproximativ 5,2 milioane de români care l-au votat pe George Simion la alegerile prezidențiale. Anca Alexandrescu, care a precizat că s-a numărat printre acești alegători, susține că votul respectiv a fost pentru mulți o formă de protest împotriva clasei politice și a direcției în care merge România.
Pentru că cei 5 milioane 200 de mii de oameni care l-au votat pe Simion, printre care mă aflu și eu, nu l-au votat pe Simion pentru că îl plăceau pe Simion, ci pentru că pur și simplu nu mai suportă piciorul pus în gât de la Bruxelles, toate măsurile globalisto-sataniste venite de la Bruxelles, toate mizeriile care ne-au fost impuse și pur și simplu voiau altceva, voiau o schimbare pe fondul schimbărilor și din America, voiau și în România o schimbare. Bineînțeles, mulți dintre ei l-au votat încurajați de noi aici la Realitatea PLUS și evident cel mai important de Călin Georgescu.
a punctat Anca Alexandrescu.
Realizatoarea consideră că mulți dintre acești alegători nu se mai regăsesc în stilul politic al liderului AUR, pe care îl acuză că a preferat scandalurile și conflictele în locul unor rezultate concrete. Tocmai această nemulțumire ar putea crea, în opinia sa, spațiu pentru apariția unor noi partide și pentru redistribuirea voturilor în următorii ani.
Critici dure la adresa lui George Simion pentru apelul la înscrierea în AUR: „600.000 de euro pe lună nu vă ajung?”
Anca Alexandrescu a criticat și reacția lui George Simion de după conferința de presă a președintelui. Jurnalista a făcut referire la un mesaj prin care liderul AUR ar fi încurajat românii să devină membri ai partidului și să contribuie financiar la activitatea formațiunii.
În opinia sa, apelul arată că George Simion nu înțelege dificultățile financiare cu care se confruntă o mare parte dintre români. Realizatoarea a invocat și suma de aproximativ 600.000 de euro pe lună, pe care a prezentat-o drept subvenție publică primită de AUR, întrebând de ce ar mai fi necesare contribuții suplimentare din partea simpatizanților.
Păi domnule Simion, nu vă supărați, ce faceți cu cei 600.000 de euro pe care îi primiți din subvenție publică în fiecare lună? 600.000 de euro pe lună nu vă ajung? De ce îi puneți pe oameni să se înscrie? Păi oamenii sunt săraci. Să vă plătească dumneavoastră cotizații și tot felul de taxe la participări de evenimente? Că au povestit oamenii cum funcționează lucrurile în partid. Mă rog, trecem peste.
a mai explicat Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”.
Jurnalista a spus că nu se așteaptă ca milioanele de alegători care l-au susținut pe George Simion să devină membri AUR, indiferent de reacțiile provocate de declarațiile lui Nicușor Dan. Mai mult, consideră că numărul celor care vor accepta să plătească o cotizație va fi mult mai mic decât ar spera conducerea partidului.
Vreau să văd că ăia cinci milioane de oameni, fără mine că eu nu mai sunt în acea grupă, ca să zic așa, care l-a votat pe George Simion, vreau să văd și eu că ăia cinci milioane de oameni se înscriu în AUR și plătesc cotizații. Păi nu o să se înscrie toți, o să vă spun eu, nici măcar câteva zeci de mii nu se vor înscrie, dincolo de faptul că oamenii sunt săraci și că nu își permit să plătească cotizații la George Simion. Nu se regăsesc. De asta nici nu ies în stradă oamenii, pentru că oamenii, credeți-mă, oamenii sunt înfometați, sunt sătui, nu mai suportă, nu mai vor să mai audă.
a susținut Anca Alexandrescu.
PSD ar putea recupera o parte din alegătorii nemulțumiți. Anca Alexandrescu vorbește despre pierderi în tabăra suveranistă
În analiza sa, Anca Alexandrescu a vorbit și despre schimbările care s-ar putea produce în Parlament și în comportamentul electoral al românilor. Realizatoarea a susținut că PSD ar fi atras 13 senatori din zona suveranistă în ultimele două săptămâni, dintre care doi chiar în ziua intervenției sale.
Dincolo de aceste mutări politice, jurnalista consideră că social-democrații ar putea recupera o parte dintre alegătorii nemulțumiți dacă vor reuși să corecteze unele dintre măsurile economice adoptate în perioada guvernării lui Ilie Bolojan. O altă parte a electoratului s-ar putea îndrepta către PNL, însă foarte mulți români ar putea alege să rămână în afara jocului politic.
O parte dintre ei, probabil, dacă, atenție, PSD-ul va repara niște măsuri pe care le-a luat Ilie Bolojan, o parte mică dintre ei se vor întoarce la PSD, probabil că o parte foarte mică se vor întoarce la PNL, iar ceilalți vor rămâne în afara jocului, dar nu vor vota nici cu AUR, ca să fie foarte clar. Și vă spun sută la sută că se va întâmpla lucrul acesta pentru că îi văd pe oameni. Ieșiți din bula asta de pe rețelele sociale unde se învârt aceiași oameni care cred că dețin adevărul.
a declarat Anca Alexandrescu.
Potrivit realizatoarei, popularitatea unui partid în rețelele sociale nu garantează că aceasta se va transforma automat în voturi sau în membri cotizanți. Ea a avertizat că izolarea AUR și fragmentarea mișcării suveraniste ar putea favoriza apariția unor formațiuni noi, pe care le-a descris drept construcții politice artificiale, create pentru a atrage alegătorii care nu se mai regăsesc în partidele existente.
Protestul din 14 noiembrie, un nou motiv de dispută. George Simion, criticat că nu își asumă organizarea manifestației
Anca Alexandrescu a abordat și controversa legată de protestul anunțat pentru 14 noiembrie, în susținerea lui Călin Georgescu. Jurnalista l-a criticat pe George Simion pentru faptul că solicitările privind organizarea manifestației ar fi fost depuse de alte persoane, deși liderul AUR și-a exprimat susținerea pentru acțiune.
În opinia sa, Simion ar fi trebuit să își asume direct responsabilitatea organizării protestului, mai ales în condițiile în care autoritățile au semnalat riscuri de securitate. Realizatoarea a amintit că în aceeași zi este programat meciul de fotbal dintre România și Polonia, iar prezența unui număr mare de suporteri în Capitală ar putea complica situația.
Nu pot să nu observ și, cum să vă spun, lipsa de sânge în instalație a lui George Simion în legătură cu protestul de sâmbătă. Deși i s-au oferit alte variante și alte locații și altădată, a refuzat pe linie. El tot pune pe diverși să depună solicitări pentru mitingul din 14 noiembrie. Ba pe Nicolae Voiculescu, ba pe domnul Makaveli, domnul nu știu care. Păi, dar de ce nu ești bărbat să-ți asumi tu, George Simion? Zice astăzi într-un video, zice: dom'le, dacă îmi cer autoritățile, eu îmi asum. Păi cum adică să-ți ceară autoritățile? Aici îți asumi sau nu? Da spune, domnule, fii bărbat și depune tu cerere. „Dom'le, eu cu pieptul gol ies să-l apăr pe Călin Georgescu”. Fii, domnule, bărbat!,
a mai precizat Anca Alexandrescu.
Jurnalista a insistat că liderul opoziției ar trebui să dea dovadă de responsabilitate și să țină cont de avertismentele transmise de autorități. În intervenția sa, a făcut referire la informațiile privind posibile provocări și la tensiunile care pot apărea în contextul desfășurării meciului România - Polonia.
Și acum îl văd că face apel la autorități să-i protejeze pe oameni. Păi cum să-i protejeze pe oameni de acolo când autoritățile au spus foarte clar că este un pericol? De ce? Pentru că în ziua respectivă este meciul România-Polonia, pentru că vine un număr foarte mare de susținători ai polonezilor la București și că există tot felul de incitări ale unor oameni chiar din preajma unor băieți care stau pe acolo în jurul suveraniștilor să vină toți bombardierii, toți șefii de galerie, toți bărbații cu așa și mai departe. Aceia nu sunt cei care provoacă și care instigă, domnule Simion?
a subliniat Anca Alexandrescu.
Alertele cu bombă din Europa și războiul din Ucraina. Anca Alexandrescu vorbește despre o campanie de răspândire a fricii
Dincolo de disputele politice interne, Anca Alexandrescu a atras atenția asupra situației de securitate din Europa. Realizatoarea a făcut referire la valul de amenințări cu bombă care a vizat curse aeriene și instituții de învățământ, inclusiv din Italia, și a susținut că aceste evenimente ar trebui analizate în contextul tensiunilor internaționale.
Jurnalista a sugerat că acumularea amenințărilor și mesajelor alarmiste ar putea contribui la crearea unei stări permanente de teamă în rândul populației. Ea a făcut o paralelă între perioada pandemiei de COVID-19, temerile provocate de războiul din Ucraina și noile alerte de securitate, exprimându-și suspiciunea că frica ar putea fi folosită pentru influențarea opiniei publice.
Nu vă arată că cineva, undeva, un sistem, cineva care gândește lucrurile și punând împreună și cu turneul Ursulei, și cu ceea ce se întâmplă la Bruxelles cu discuția pe buget și cu faptul că în continuare se fac presiuni uriașe să se dea bani cât mai mulți pentru războiul din Ucraina, chiar dacă la Abu Dhabi, mă rog, s-a făcut un pas mic, dar încă nu s-a ajuns la o discuție serioasă despre pace și despre încheierea unui acord. Nu vedeți că suntem într-o campanie de băgare a fricii în oameni? Când a fost cu COVID-ul, a fost povestea cu pandemia și au speriat oamenii cu COVID-ul, că mori, că dacă nu porți mască, dacă nu te vaccinezi, dacă ești pe stradă, așa mai departe, dacă nu te dezinfectezi. Apoi a venit povestea cu războiul, că vine războiul peste noi. Da, au venit dronele. Dar dronele vin și din cauza iresponsabilității celor care conduc România. Acum este un alt tip de amenințare.
a mai explicat Anca Alexandrescu.
În același context, Alexandrescu a criticat preocupările liderului AUR, despre care consideră că ar trebui să acorde mai multă atenție subiectelor legate de securitate, pace, economie și resursele esențiale. Realizatoarea a făcut o comparație între George Simion și Călin Georgescu, apreciind că acesta din urmă a abordat teme de interes major pentru populație.
Eu mă așteptam ca șeful opoziției să se ocupe de aceste chestiuni serioase, nu de povești de genul acesta, nu de răspunsuri pe la televiziunile lui Coldea la ce a spus Nicușor Dan. Adică dom'le, dacă ești liderul opoziției, l-ați văzut vreodată pe Călin Georgescu să facă așa ceva? Călin Georgescu vorbea despre chestiuni serioase. Vorbea despre NATO, vorbea despre pericolul ca omenirea să rămână fără hrană, fără apă, fără energie, lucruri care s-au și întâmplat. Vorbea despre pace, vorbea despre ceea ce încearcă să facă ăștia la Bruxelles. George Simion despre ce vorbește? Despre Alexandreasca, văduva neagră.
a mai declarat Anca Alexandrescu.
Nicușor Dan, criticat pentru măsurile economice ale lui Ilie Bolojan: „De parcă noi l-am pus prim-ministru”
Un alt pasaj important al editorialului a vizat situația economică a României și responsabilitatea politică pentru scăderea nivelului de trai. Anca Alexandrescu a criticat modul în care Nicușor Dan a vorbit despre dificultățile economice, susținând că președintele încearcă să se distanțeze de consecințele măsurilor adoptate în perioada guvernării lui Ilie Bolojan.
În opinia realizatoarei, șeful statului nu poate ignora propria responsabilitate pentru susținerea formulei guvernamentale și pentru lipsa unor intervenții mai ferme atunci când au fost adoptate măsuri care au afectat populația.
În schimb, toată lumea a trecut atât de ușor cu vederea faptul că Nicușor Dan așa cu nonșalanță și-a început conferința de presă spunându-ne că a fost o tragedie guvernarea lui Bolojan, de parcă noi l-am pus pe Bolojan prim-ministru. Nu el l-a pus. De parcă nivelul de trai noi suntem vinovați că a scăzut. Nu e vinovat Bolojan pentru măsurile pe care le-a luat și faptul că el a stat și n-a avut niciun fel de reacție. Nu a chemat la Palatul Cotroceni să discute, să spună: dom'le, stai un pic că găsim alte soluții. Stați așa. A făcut niște declarații pale, mai mult s-a ocupat cu Ucraina și cu Moldova, cu ce se ocupă ei de fapt de obicei.
a mai spus Anca Alexandrescu.
Jurnalista a criticat și lipsa unei reacții ferme a președintelui în legătură cu proiectele care implică gigantul german Rheinmetall. În intervenție, ea a invocat o scădere a acțiunilor companiei pe bursă și a pus sub semnul întrebării continuarea colaborărilor cu aceasta, în contextul controverselor legate de achizițiile din industria de apărare.
În opinia Ancăi Alexandrescu, discuțiile politice despre AUR și scandalul dintre Nicușor Dan și Ovidiu Vanghele au ajuns să acopere probleme mai grave, de la nivelul de trai al populației până la deciziile economice și de securitate ale statului român.
Deci știți cum, noi suntem exact în povestea țara arde și baba se piaptănă. Toată lumea vorbește despre Ovidiu Vanghele, despre cum s-a comportat Nicușor la conferința de presă. Treceți, dom'le, peste pentru că sunt lucruri importante, grave care trebuie rezolvate. Dacă nici opoziția nu este în stare să facă lucrul acesta, atunci cine să facă? Ce așteptări? Cum mai vreți voi să vă voteze românii? Pe toți, și opoziție și putere, când voi vă ocupați de cu totul și cu totul altceva?.
a declarat Anca Alexandrescu.
„Sunt bătrâni care plâng în fața rafturilor”. Mesajul dur al Ancăi Alexandrescu despre sărăcirea românilor
Spre finalul editorialului, Anca Alexandrescu a revenit la situația financiară a populației și a vorbit despre familiile care nu își mai permit să cumpere alimente, haine sau alte produse de strictă necesitate. Realizatoarea a criticat întreaga clasă politică pentru faptul că disputele dintre partide continuă să domine agenda publică, în timp ce tot mai mulți români se confruntă cu dificultăți economice.
Jurnalista a făcut referire la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind creșterea sărăciei și a susținut că realitatea este mult mai gravă decât lasă să se înțeleagă discursurile oficiale. Potrivit acesteia, problemele oamenilor ar trebui să fie principala preocupare atât pentru cei aflați la putere, cât și pentru reprezentanții opoziției.
Ne-a spus Nicușor aseară că oamenii săraci au devenit și mai săraci și că ăia care o duceau mai bine au devenit mai săraci. Serios? Păi vă arăt în fiecare seară aici. Sunt familii care nu au cu ce să-și îmbrace copiii, n-au un acoperiș deasupra casei, n-au ce să mănânce, sunt bătrâni care se duc la magazin și plâng în fața rafturilor că nu-și permit să-și cumpere nimic. Sunt oameni care mănâncă o dată pe zi cartof, pâine sau margarină. Și voi vă certați: aoleu ce a zis Nicușor despre AUR, aoleu ce a făcut AUR. Asta este România, din păcate.
a mai spus Anca Alexandrescu.
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a transmis că responsabilitatea pentru situația actuală nu aparține exclusiv unui singur partid sau unui singur lider politic. În opinia sa, toate formațiunile care s-au aflat la putere trebuie să răspundă pentru deciziile luate, iar cetățenii ar trebui să fie mai atenți la modul în care își aleg reprezentanții.
În încheierea intervenției, Anca Alexandrescu a susținut că românii au ajuns să suporte consecințele unor decizii politice repetate, în timp ce problemele lor reale sunt trecute în plan secund.
Și nu vă supărați că vă spun, dar noi, toți cetățenii, suntem vinovați pentru ceea ce se întâmplă. Pentru că nimeni altcineva nu i-a votat toți anii aceștia. Noi i-am votat pe toți, de fiecare dată.
a încheiat Anca Alexandrescu.
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