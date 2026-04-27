Anca Alexandrescu: „Le transmit tuturor celor care astăzi susțin această așa-zisă coaliție să își facă bagajele”

Publicat 27 apr. 2026, 12:36 Actualizat 27 apr. 2026, 12:56 Sursă realitatea.net

Când Anca Alexandrescu spune ceva, ar trebui să ia de bun lumea, pentru că până acum tot ceea ce am spus s-a întâmplat. iată, a venit și momentul mult așteptat în care atât PSD cât și AUR au înțeles că binele poporului și interesul României trebuie pus pe primul loc, nu jocurile politice și aranjamentele pe care le încearcă Bolojan, USR și alte personaje.

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