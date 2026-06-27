AUR propune majorarea plafonului de numerar pentru companiile românești la 200.000 de lei

Publicat 27 iun. 2026, 11:55 Sursă Realitatea PLUS

Alianța pentru Unirea Românilor a depus o propunere legislativă prin care plafonul maxim al sumelor în numerar ce pot fi păstrate în casieria operatorilor economici la sfârșitul fiecărei zile este majorat de la 50.000 de lei la 200.000 de lei.

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