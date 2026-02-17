Călin Georgescu, mesaj pentru români după ieșirea de la semnarea controlului judiciar: "Să ne întoarcem la valorile de bază - patrie, familie, Dumnezeu" VIDEO

Călin Georgescu a transmis un mesaj de forță românilor

Călin Georgescu a mers marți la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar impus în dosarul său. Mâine, instanța urmează să decidă dacă această măsură va fi menținută sau ridicată. Ca și la aparițiile anterioare, un număr mare de susținători s-au adunat în fața secției de poliție pentru a-și arăta susținerea față de președintele interzis de sistem, care a transmis un mesaj de forță românilor.

UPDATE 11:07 - "Șahul, greșeala așteaptă, și se joacă până când căde regele. În orice caz, eu vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc tuturor oamenilor prezenți astăzi aici. Înainte de orice, în mod real mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună, în pace și bucuria vieții.

Astăzi am un mesaj pentru poporul român, din țară și de pretudindeni, un mesaj deopotrivă adresat statului român, în toate formele lui: instituțiile, Armata, celor care veghează, celor care decid, celor care slujesc. Sigur, nu vorbesc doar cetățenilor, ci vorbesc conștiinței naționale pentru că România nu este doar un teritoriu, România este o responsabilitate vie pe care o purtăm fiecare dintre noi, de la omul simplu la cel care o apără, la cel chemat să o conducă, la cel chemat să o protejeze, s-o păstreze așa cum am primit-o, de fapt, în dar de la Dumnezeu prin puterea iubirii.

Așadar, România astăzi nu trăiește o simplă recesiune și rezultatul dezastros, de altfel, inevitabil al aplicării unui model economic neoliberal globalist bazat pe datorie, pe vânzarea resurselor și pe distrugerea producției. Nu este o recesiune tehnică. Poate un dezastru tehnic, adică o iresponsabilitate administrativă care forțează acțiuni financiare fără scop, fără program, total iresponsabile împotriva poporului român.

Știți cum e? Casa arde și ți se spune că nu este nimic grav, este doar un incendiu tehnic. Eu vă spun că acest model neoliberal este un model extractiv, care este în plină prăbușire astăzi și care a fost adoptat de către clasa politică românească în decembrie 1989 și a continuat până astăzi.

Ni s-a promis dezvoltare și am primit datorii, dependență și sărăcie. Astăzi, după 35 de ani pe baza acestui model extractiv și distrugător de vieți, statul român este un stat sărac, slab și înapoiat. Care este soluția? Soluția există. Ieșirea nu este prin austeritate care este total, total nefondată și printr-o revoluție a prosperității pe care o aplicăm doar prin economia reală și prin muncă productivă. Deci numai așa se poate întâmpla o revenire la normalitate. Iar acest lucru l-am prezentat în programul prezentat poporului român - Hrană, apă, energie. Și spun doar atât: că acest model economic productiv, întemeiat DOAR pe economia reală și pe muncă productivă și obiectivul Hrană, apă, energie nu este o alternativă printre multe altele. Este singura soluție pentru România ca să devină o țară liberă și prosperă. Modelul productivist hemiltonian a făcut din Statele Unite ale Americii una din marile puteri industriale ale lumii, iar astăzi a redevenit și a revenit, de fapt, în atenția tuturor. Nu există altă modalitate de revenire la normalitate. Fără energie ieftină și abundentă nu există industrie, iar fără industrie nu există viitor.

România trebuie să redevină o națiune care produce și nu o piață care consumă ce produc alții. Independența noastră economică, prosperitatea națiunii trece prin capacitatea noastră de a produce și de a ne finanța singuri.

Vedeți, în vremuri de necaz, omul vrednic rămâne singur în fața și împotriva răului și acest lucru ne împuternicește să înțelegem că trebuie să ne reîntoarcem la valorile milenare care ne-au ținut uniți și ne-au făcut puternici ca națiune: Dumnezeu, patrie, familie și onoare. Vă mulțumesc!", a transmis Georgescu la ieșirea de la semnarea controlului judiciar.

UPDATE 11:00 - Călin Georgescu a sosit la secția de Poliție din Buftea pentru a semna măsura controlului judiciar. În fața secției, zeci de persoane l-au așteptat, scandându-i numele și transmitându-i mesaje de susținere.

"Turu doi înapoi!", "Desecretizați, nu mai amânați" și "Călin, te iubim!", au scandat oamenii.

"Libertate!", "Călin Georgescu este președinte!", au mai scandat aceștia înainte ca liderul suveranist să intre în secția de poliție.

UPDATE 10:00 - În fața secției de Poliție din Buftea s-au montat garduri de protecție pentru că se așteaptă un număr foarte mare de oameni chiar dacă afară plouă.

"Am venit să îl susținem pe dl Georgescu. Să îl susținem, să îi spunem că îi suntem alături și nu vom renunța niciodată. Sistemul ar trebui să înțeleagă că noi nu o să renunțăm și că noi nu o să cedăm, și că răbdarea noastră are o limită. Cred că acea limită se apropie de final.

Vrem o Românie demnă

Îmi doresc o Românie liberă și prosperă. O Românie care să poată să stea în picioare, să nu stea în genunchi, cum a stat 36 de ani. O Românie cum am avut-o: demnă", a declarat pentru Realitatea PLUS o susținătoare a lui Georgescu.

UPDATE 9:50 - „(Am venit) ca de obicei să îl susținem pe dl Călin Georgescu. Totodată, vrem să aflăm adevărul, care este adevărul pentru care s-au anulat alegerile. Dorim desecretizarea ședinței CSAT. Dacă adevărul nu iese la lumină, nu cred că putem merge mai departe și nu putem vorbi de o democrație reală”, a declarat pentru Realitatea PLUS o susținătoare a lui Călin Georgescu.

Mesaj pentru guvernanți

„Să se gândească la popor. Atunci când sunt alegeri, vin către popor și cer voturile. Ar trebui să se gândească mai mult la România și mai puțin la Ucraina și Moldova, pentru că noi suntem cei care îi plătim pe ei, nu ei pe noi”, a mai transmis aceasta.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Magistrații Tribunalului București au decis amânarea hotărârii privind menținerea sau ridicarea controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu. Instanța a motivat amânarea prin „imposibilitatea obiectivă a unuia dintre membri de a participa la deliberări”.

Avocații, dar și unul dintre cei doi judecători implicați în dosar, au semnalat lipsa probelor, ceea ce ar putea conduce la încetarea măsurii impuse în urmă cu un an.

În această dimineață, Călin Georgescu urmează să transmită un mesaj public, prezentat în exclusivitate la Realitatea PLUS.