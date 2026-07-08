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De la Summitul NATO, Nicușor Dan anunță că România va cheltui 3,7% din PIB pentru securitate

Nicușor Dan la Summitul NATO de la Ankara

Nicușor Dan la Summitul NATO de la Ankara

Scris deStoica Marian
Publicat8 iul. 2026, 15:28
Sursărealitatea.net

În timp ce participă la Forumul ANATO de la Ankara, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj amplu privind angajamentele României în cadrul NATO, subliniind direcțiile strategice asumate de țara noastră în contextul regional tensionat și al noilor proiecte de cooperare transatlantică.

Liderul român a insistat asupra faptului că România își respectă pe deplin obligațiile asumate ca stat aliat, inclusiv în ceea ce privește finanțarea, modernizarea capacităților de apărare și consolidarea rolului strategic la Marea Neagră.

„România își respectă angajamentele asumate în calitate de membru al NATO”

România își respectă angajamentele asumate în calitate de membru al NATO.
Anul acesta, vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj pe rețelele de socializare

Nicușor Dan a subliniat că România contribuie activ la consolidarea industriei de apărare transatlantice.

Lucrăm pentru dezvoltarea unei industrii de apărare transatlantice mai puternice și mai capabile. De aceea, România s-a alăturat proiectului ‘NATO Drone Edge’, o inițiativă prin care statele Aliate vor putea face achiziții comune de drone.

Responsabilitate sporită la Marea Neagră

Președintele a vorbit și despre rolul strategic al României în regiune

Ne asumăm o responsabilitate sporită pentru securitatea colectivă, inclusiv prin eforturile de consolidare a descurajării și de prevenire a incidentelor în regiunea Mării Negre, în strânsă cooperare cu ceilalți Aliați.Vom continua să investim, să construim și să apărăm nu doar propriul teritoriu, ci și spațiul comun al libertății și securității pe care îl reprezintă NATO.

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