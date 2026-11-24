Președintele AUR, George Simion, a anunțat că a fost chemat joi, la ora 11:00, la Parchetul General, în calitate de suspect. Liderul formațiunii politice a criticat decizia, pe care a catalogat-o drept un „răspuns nedemocratic al regimului Nicușor Dan/PSD”, și a transmis că nu va renunța la lupta politică.
George Simion, chemat la Parchetul General
Anunțul a fost făcut de liderul AUR, în condițiile în care Parchetul General nu a oferit, până în prezent, un punct de vedere oficial cu privire la citarea acestuia și la calitatea de suspect menționată.
Răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/Psd: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de “suspect” la Parchetul General! Nu trădăm, nu renunțăm!🇷🇴
a scris George Simion într-o postare video pe Facebook.
Potrivit surselor Realitatea PLUS, pe numele lui George Simion ar exista mai multe plângeri aflate în lucru la Parchetul General, însă, deocamdată, nu este clar în ce dosar a fost citat liderul AUR și care sunt faptele investigate de procurori.
Mai mult, sursele menționate anterior spun că dosarul ar putea avea legătură cu o investigație declanșată în urmă cu aproximativ doi ani.